Portugal vai jogar num estádio feito com 974 contentores

Estádio 974! Chama-se assim porque 974 é o indicativo telefónico do Qatar e construído com 974 contentores e receberá o Portugal-Gana (quinta-feira, às 16.00, na RTP1 e Sport TV). Dizem que é o primeiro estádio desmontável do futebol mundial e estima-se que tenha custado mais de 300 milhões de euros. Um balúrdio tendo em conta que será desmontado (ou reciclado, dependendo do ponto de vista).

Os contentores foram fabricados pela China International Marine Containers, numa ideia desenvolvida pela Fenwick Architects. Os 974 contentores estão ligados por aço modular reciclado, que permite que seja desmontado após o Qatar 2022. Essa é aliás uma certeza, mas tanto pode ser convertido em infraestruturas variadas para os mais variados fins como ser alugado e seguir para qualquer parte do Mundo, onde poderá ser montado exatamente como está ou com ligeiras alterações. Para já será desmontado e enviado para Maldonado, no Uruguai, onde será reconstruído para receber jogos do eventual Mundial 2030 (!) se a candidatura sul-americana (Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile) ganhar a organização do evento que também tem Portugal, Espanha e Ucrânia na corrida.

Visto como imagem de sustentabilidade económica e inovação - tem certificação cinco estrelas do Sistema de Avaliação de Sustentabilidade Global-, a infraestrutura permite uma poupança de 40% de água e abdicar do uso de ar condicionado, algo impensável nos outros sete recinto que acolhem o Campeonato Mundo, no Qatar, onde as temperaturas superam os 30 graus e a humidade anda na ordem dos 65%. O projeto permite ventilação natural através das lacunas da estrutura e espaços entre os assentos, com brisas vindas do mar.

Situado numa zona costeira de Doha, o recinto fica muito próximo dos aeroportos internacionais de Doha e Hamad e pretende homenagear o comércio e a navegação mundiais. Tem capacidade para 44 089 pessoas e vai receber pelo menos sete jogos, incluindo a estreida da seleção portuguesa. O último dia de vida como Estádio 974 é no 5 de dezembro de 2022, num jogo entre o vencedor do Grupo G e o 2.º classificado do Grupo H (pode ser Portugal).