Portugal tem falta de atletas paralímpicos e Los Angeles2028 está em risco

E se o desporto escolar está a falhar em toda a linha, segundo o líder do CPP, também há federações que ainda não incorporaram na sua cultura desportiva o desporto para pessoas com deficiência. Sem soluções mágicas para inverter o cenário, defende o regresso de ações de promoção nos locais onde é possível existirem pessoas com deficiência. Era isso que fazia a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, que tutelou o desporto adaptado até 2008, na perspetiva de criação de um portefólio de modalidades. Um modelo que o CPP replicou em outubro no Dia Paralímpico, onde os candidatos a atletas puderam experimentar 19 modalidades.