Portugal nos quartos de final do Europeu Sub-21. Vai jogar com a Itália

Três jogos, três vitórias, seis golos marcados e zero sofridos. Foi com este registo 100% vencedor que a seleção nacional de Sub-21 se apurou para os quartos de final do Europeu. Esta quarta-feira, Portugal venceu a Suíça, por 3-0, com golos de Diogo Queirós, Francisco Trincão e Francisco Conceição, e confirmou a passagem à segunda fase da prova.

A equipa de Rui Jorge já tinha ganho à Croácia (1-0) e a Inglaterra (2-0), somando assim nove pontos e passando em primeiro lugar do grupo D. A segunda fase do campeonato da Europa, que contempla os quartos de final, as meias finais e a final, joga-se de 31 de maio a 6 de junho, na Eslovénia e Hungria.

Nos quartos, Portugal mede forças com a Itália, segunda colocada do Grupo B, atrás da Espanha, em Ljubljana.

Finalista vencido em 1994 e 2015, a seleção de esperanças procura o único troféu que falta à Federação Portuguesa de Futebol, que esta quarta-feira celebra 107 anos de vida.