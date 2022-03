Portugal lucrou mais de mil milhões em transferências de jogadores

Portugal registou 1674 milhões de euros com a venda de jogadores de futebol entre julho de 2017 e janeiro de 2022. O que equivale a um lucro de 1147 milhões de euros, tendo em conta que os clubes portugueses só investiram 527 milhões em passes de jogadores, de acordo com um estudo do CIES - Observatório do futebol. O futebol português teve assim a maior margem de lucro a cinco anos entre os 40 países analisados, à frente do Brasil (1021 milhões), Países Baixos (742), França (690), Argentina (598) e Bélgica (432).

Os números provam "o fantástico recrutamentos dos clubes portugueses", como reconheceu Pep Guardiola há dias, antes do jogo com o Sporting. O Manchester City foi um dos clubes que mais contribuiu para os cofres portugueses (e do Benfica em particular) nestes últimos cinco anos, ao contratar Ederson ao Benfica, por 40 milhões em 2017 - nesse ano também comprou Bernardo Silva, mas os 50 milhões foram para o Monaco e reverteram para o lucro francês.

Já em setembro de 2020 contratou Rúben Dias, por 68 milhões de euros. O negócio da venda do central foi o segundo maior de sempre feito por um clube português, depois dos 126 milhões arrecadados pelo clube da Luz com a ida de João Félix para o At. Madrid, em 2019.

A terceira maior venda foi a de Bruno Fernandes (63 milhões), do Sporting para o Manchester United na época 2019-20. Um dos muitos negócios milionários da Premier League, que contribuíram para o prejuízo da compradora Inglaterra, na ordem dos 4350 milhões. O futebol inglês gastou 6922 milhões em compras (incluindo 45 milhões pagos ao FC Porto por Luis Díaz, em janeiro) e fez 2572 milhões em vendas.

A Itália - o terceiro maior investidor depois de Inglaterra e Espanha - também tem um balanço negativo de 910 milhões, depois de ter feito compras no valor de 3123 milhões -incluindo os 117 milhões pagos pela Juventus ao Real Madrid, por Cristiano Ronaldo, no verão de 2019, naquela que foi a maior compra de sempre do futebol italiano. China (-433 ME), Rússia (-389 ME), Arábia Saudita (-373 ME), Espanha (-295 ME), EUA (-276 ME), Qatar (-117 ME), Alemanha (-90 ME) e México (-57 ME) completam a lista do top ten dos países com mais prejuízos (relação compra/venda de jogadores).

Nas cinco principais ligas europeias, só a França apresenta lucro nas transferências: recebeu 3100 milhões e gastou 2410, ficando com um lucro de 690 milhões.

