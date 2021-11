Portugal joga com Turquia no playoff e poderá ter Itália no caminho

A Turquia é o primeiro adversário da seleção nacional no playoff de acesso ao Mundial 2022. Se vencer os turcos no dia 24 de março poderá ter de jogar com a Itália, que no primeiro jogo enfrenta a Macedónia do Norte. O sorteio definiu ainda os seguinte duelos: Escócia-Ucrânia, País de Gales-Áustria, Rússia-Polónia e Suécia-República Checa.

As duas últimas campeãs da Europa, ficaram no mesmo agrupamento, o que significa que se venceram o primeiro jogo do playoff jogam entre si por uma vaga no Qatar. Portugal ou Itália, um deles falhará o campeonato do mundo. "É um sorteio muito complicado para nós. Se ganharmos o primeiro jogo, vamos jogar fora na Turquia ou em Portugal", admitiu o selecionador italiano Roberto Mancini.

Com estatuto de cabeça de série, Portugal podia calhar com Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa no primeiro jogo do playoff. Calhou a Turquia, seleção com quem tem um histórico positivo. Em oito jogos com os turcos, a seleção tem seis vitórias e duas derrotas, ambas em jogos particulares (uma em 1955 e o outra em 2012, naquele que foi a última vez que se defrontaram). Oficialmente, a equipa das quinas nunca perdeu com a Turquia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A seleção portuguesa falhou, há duas semanas, o apuramento direto para o campeonato do mundo de futebol ao perder com a Sérvia (2-1) no Estádio da Luz, pelo que tentará agora carimbar o passaporte para o Qatar via playoff.

Este playoff é diferente dos habituais. Desta vez as 12 seleções foram divididas em três grupos de quatro equipas, com dois duelos em cada grupo a decidir a final de cada grupo. Os vencedores das três finais qualificam-se para a fase final que se jogará em novembro e dezembro do próximo ano.

Emparelhamento dos jogos do playoff

Caminho A

Semifinal 1: Escócia-Ucrânia

Semifinal 2: País de Gales-Áustria

Final: vencedores das meias-finais 1 e 2



Caminho B

Semifinal 1: Rússia-Polónia

Semifinal 2: Suécia-Rep. Checa

Final: vencedores das meias-finais 1 e 2



Caminho C

Semifinal 1: Itália-Macedónia

Semifinal 2: Portugal-Turquia

Final: vencedores das meias-finais 1 e 2