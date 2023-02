Portugal ganhou 7833 jogadoras de futebol e futsal em 12 anos

O número de jogadoras de futebol e futsal em Portugal bateu recordes em 2022, com 13 239 atletas federadas. O número foi revelado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mostra a brutal evolução da prática das duas modalidades sob a égide da entidade liderada por Fernando Gomes.

O novo máximo de praticantes registado no ano passado supera os valores pré-pandemia (ver lista). Desde 2010 o número de atletas a jogar futebol e futsal quase triplicou, passando de 5406 para os 13 239. O que significa que nos últimos 12 anos, Portugal ganhou 7833 jogadoras.

Só no futebol, a época passada terminou com um novo máximo de 9200 atletas inscritas nos vários campeonatos, desde os sub-7 aos seniores, categoria que tem 2211 jogadoras, das quais cerca de 400 jogam nos 12 clubes do primeiro escalão, a Liga BPI.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E se o futsal promete crescer muito mais depois da FIFA valorizar a modalidade e anunciar a criação de um Campeonato do Mundo - o que permitirá à modalidade ser Olímpica - o futebol também poderá continuar a crescer alavancada por uma Liga BPI cada vez mais atrativa e competitiva e uma seleção nacional cada vez mais competitiva e valorizada.

Portugal é 22.ª no ranking FIFA e pode apurar-se para um Mundial de futebol pela primeira vez. O playoff de apuramento para o Mundial 2023 é no dia 22 de fevereiro, frente a Camarões ou Tailândia.