Em dia de outro Portugal-França, recorde aqui o golo de Éder em slow motion

Dia 10 de julho de 2016. Minuto 109 no prolongamento do jogo entre França e Portugal, na final do Europeu de futebol disputada no Stade de France, em Paris. Cristiano Ronaldo já não estava em campo - tinha saído lesionado - e em todo o país o nervosismo era enorme, mas fé ainda maior. Éder, que tinha entrado aos 79 minutos para o lugar de Renato Sanches, recebeu uma bola de João Moutinho a uns metros da área dos gauleses, deu uns quantos passos, chutou de pé direito e a bola entrou direitinha junto ao poste direito da baliza defendida por Hugo Lloris.

O golo valeu a vitória por 1-0 sobre os franceses e a consequente conquista do primeiro grande título para Portugal a nível de seleções. Foi um culminar feliz de um percurso atribulado ao longo da fase final da prova, com três empates nos três jogos da fase de grupos, diante de Islândia (1-1), Áustria (0-0) e Hungria (3-3), uma vitória sofrida sobre a Croácia com um golo solitário de Ricardo Quaresma no final do prolongamento nos oitavos de final, um triunfo frente à Polónia no desempate por penáltis nos quartos e, por fim, uma vitória sobre o País de Gales na meia-final.

Para a história fica o golo marcado pelo improvável Éder e a profecia de Fernando Santos, que meses antes da prova e mesmo durante o Europeu, disse sempre com uma fé enorme que só voltava para casa no dia 11 de julho, precisamente a seguir ao dia da final.

"Vamos ao Europeu com um objetivo claro, que é alcançar o êxito. Vamos jogar em Paris a final. É nessa base que trabalhamos. Temos a reserva até aí e acreditamos que vamos ficar cá até ao dia 11 de julho. Só quero ir embora nesse dia, depois de fazer a festa", disse em janeiro de 2016. E foi mesmo assim...

Éder, o grande herói daquela final, também fez uma confissão no final do jogo: "O Ronaldo disse-me que seria eu a fazer o golo da vitória, com toda a equipa, passou-me essa força, essa energia e foi muito importante. Foi um golo trabalhado desde o primeiro minuto do Europeu. Quero dedicar o golo à Susana Torres, a minha 'coach' de alta performance".

Esta quarta-feira, quase cinco anos depois, Portugal e França voltam a encontrar-se num Europeu de futebol. Desta vez não se trata de uma final, pois estamos ainda na fase de grupos. Os gauleses já estão apurados para os oitavos de final, Portugal para lá caminha e nem sequer precisa de vencer. Mas em todo o caso, e até por uma questão de Portugal poder apanhar um adversário mais acessível nos oitavos de final, repetir uma vitória diante da França teria outro encanto. Desta vez não está Éder, mas há muitos candidatos a repetir a proeza.