Portugal e Espanha mantêm tendência para o empate, culpa de um golo que demorou 8 anos

Manteve-se a tendência dos últimos cinco duelos ibéricos. Ninguém ganhou ou perdeu... Portugal e Espanha empataram (1-1) esta quinta-feira, em Sevilha, no primeiro jogo do apuramento do grupo A da Liga das Nações. E se é verdade que a seleção portuguesa só venceu uma vez em território vizinho, em 17 encontros, também é verdade que não perde um jogo em Espanha há cerca de 64 anos. Hoje, Portugal esteve a perder quase até ao fim do jogo e só chegou ao empate com um golo de Ricardo Horta, que voltou à seleção após oito anos de ausência.

Vá-se lá perceber porquê, os adeptos espanhóis assobiaram A Portuguesa antes do apito inicial. Com Cristiano Ronaldo no banco, num jogo oficial, pela quinta vez em 187 jogos e primeira vez em cinco anos, Fernando Santos apostou num 4x3x3 com Diogo Costa, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Pepe, João Cancelo, João Moutinho, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e André Silva. Luís Enrique apostou em Unai Simón, César Azpilicueta, Pau Torres, Marcos Llorente, Jordi Alba, Sergi Busquets, Carlos Soler, Pablo Gavi, Pablo Sarabia, Ferrán Torres e Álvaro Morata.

Como era de esperar, a Espanha foi dona da bola desde o início de jogo, com Portugal a revelar dificuldades na ligação de setores e alguma incapacidade própria para aproveitar passes errados na defesa espanhola. E só para contrariar a conversa sobre a famosa e temível posse de bola, a Espanha chegou primeiro ao golo... num contra-ataque. Pablo Gavi conduziu e lançou Pablo Sarabia, que assistiu para o golo fácil de Álvaro Morata. Havia dúvidas sobre a validade do lance, mas nem sequer foi ao VAR. Para o registo ficou a péssima reação à perda da equipa portuguesa.

Portugal não conseguia ter bola - chegou a estar quase cinco minutos sem tocar nela - e assim as opções de passe ficavam mais complicadas. Num raro lance em que a bola chegou em condições à linha ofensiva, Rafael Leão criou um momento espetacular, mas falhou o alvo (18"). A grande oportunidade de Portugal pertenceu a André Silva (34"). A bola saiu a rasar o poste e assim o jogo foi para o intervalo com os espanhóis em vantagem.

"Vamos lá, vamos lá"

No regresso dos balneários, o capitão Pepe deu o mote para o segundo tempo galvanizando as tropas com um "vamos lá, vamos lá". Moutinho estava amarelado e sob aviso laranja do árbitro e por isso ficou no balneário. Fernando Santos sabia que tinha de o fazer descansar e mandou entrar Rúben Neves, talvez para dar mais equilíbrio defensivo à equipa e permitir que os laterais ganhassem asas nas alas.

Aos 58 minutos o empate esbarrou em Unai Simon. Um grande momento do guardião espanhol a responder com classe a um lance (que seria de génio se fosse bem sucedido) de Rafael Leão. Bem servido por André Silva, o melhor jogador do campeonato italiano não conseguiu fazer o 1.º golo ao serviço da seleção. Estava na hora de mudar dois dos protagonistas da frente: Otávio e André Silva deram lugar a Ronaldo e Gonçalo Guedes.

Um momento raro ver o capitão como suplente. CR7 cumpriu ontem a 187.ª internacionalização, a 13.ª como suplente e, desta vez, sem influência no resultado - no final Fernando Santos garantiu que foi opção e não gestão. Faltava capacidade para transportar a bola até à área espanhola e o selecionador lançou Matheus Nunes, que ainda se estava a posicionar quando Portugal empatou, numa jogada de entendimento pelo corredor direito, entre Gonçalo Guedes e Cancelo, que fez um cruzamento milimétrico para a finalização fácil de Ricardo Horta (82'). Um golo que demorou oito anos a acontecer e que coroa uma época fabulosa do avançado do Sp. Braga.

E assim, a seleção salvou um ponto em Sevilha no primeiro jogo do apuramento. Faltam ainda três até irem de férias. Depois do jogo com a Espanha, a seleção nacional joga com a Suíça (domingo), que hoje venceu a República Checa (2-1), adversário de dia 9. Portugal fecha o quadruplo compromisso da Liga das Nações com novo jogo com os suíços, em Genebra (dia 12).

