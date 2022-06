Portugal e Espanha consolidam candidatura conjunta ao Mundial 2030

As Federações portuguesa e espanhola reuniram-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, para uma reunião de trabalho, com a presença dos respetivos presidentes, com vista a aperfeiçoar a proposta conjunta de candidatura ao Mundial 2030.

Fernando Gomes e Luís Rubiales participaram no encontro que deu seguimento ao projeto de candidatura ao Mundial 2030 e que tem sido trabalhado em conjunto há vários meses pelas equipas de projeto nomeadas pelas duas federações ibéricas, as quais aproveitaram a oportunidade para partilhar diferentes matérias, procurando aperfeiçoar uma proposta de candidatura que seja entusiasmante e vencedora.

A candidatura ibérica, que entra numa fase decisiva de consolidação, contou nesta reunião com a participação de representantes dos Governos português e espanhol, que deram o seu contributo em todos os assuntos de natureza operacional e estratégica.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha para receber o Campeonato do Mundo de 2030 será a única europeia a concorrer para organizar a competição, depois de o Reino Unido ter desistido de o fazer, para se concentrar na organização do Europeu de 2028, em conjunto com a Irlanda.

A candidatura ibérica terá a concorrência, pelo menos, de quatro países sul-americanos, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, os quais oficializaram no passado dia 16 do corrente mês a sua candidatura conjunta à organização da competição, que contará com o apoio já assumido dos respetivos governos.

O Qatar recebe o Mundial este ano, seguindo-se o Canadá, os Estados Unidos e o México, em 2026, e além da candidatura ibérica e da sul-americana, já confirmaram propostas também Marrocos, em África, e outra tentativa conjunta, de Roménia, Grécia, Bulgária e Sérvia, entre outras manifestações de interesses que para já não foram concretizadas.