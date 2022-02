Futsal. Portugal é bicampeão europeu, após nova reviravolta épica

Ricardinho e... Conheça os heróis do histórico título mundial de futsal

Portugal procura o terceiro troféu seguido sob a liderança do transmontano irredutível

Portugal é bicampeão europeu de futsal. A seleção nacional conseguiu este domingo mais uma reviravolta épica para levar de vencida a Rússia na final do Euro 2022 (4-2). Os portugueses estiveram a perder por 2-0, mas deram a volta ao marcador, com golo de Tomás Paçó, André Coelho (dois) e Pany Varela. Zicky Té ficou em branco na final, mas foi eleito o melhor jogador da prova.

É o terceiro troféu seguido conquistado por Portugal, depois do europeu de 2018 e do mundial de 2021, sob a liderança de Jorge Braz, o transmontano irredutível que lidera a seleção desde 2010. É a primeira vez que uma seleção consegue vencer dois europeus e um mundial em três anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bicampeonato chegou na centésima vitória oficial da seleção que não perde um jogo em tempo regulamentar desde o mundial de 2016. Já a Rússia perdeu a sexta de sete finais que disputou. Só venceu em 1999.

Ricardinho esteve a torcer do lado de fora e na companhia de Luís Figo, Humberto Coelho e Fernando Gomes, mas logo após o apito final juntou-se à festa dos novos campeões europeus, no pavilhão ao som dos Da Vinci, com a música Conquistador, escolhida pelos jogadores para festejar mais uma conquista histórica e que será duradoura. A prova vai passar por uma reformulação e só haverá novo campeonato da Europa daqui a oito anos.

É esse o reinado que espera os novos campeões, que regressam a casa na segunda-feira às 9.00 e vai diretos ao Palácio de Belém mostrar o troféu ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

(em atualização)