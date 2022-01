Portugal com 10 casos de doping em 2021

Portugal teve 10 casos de doping em 2021. O ciclismo foi a modalidade que registou mais positivos (quatro), seguido do kickboxing (dois) e do futebol (dois). Foi ainda apanhado um atleta dopado no atletismo e outro no automobilismo, segundo os dados revelados este sábado por Manuel Brito, presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) em entrevista ao DN.

Segundo o presidente da ADoP, "não há evidências" de que a pandemia tenha potenciado o uso de substâncias proibidas. Aliás, quando comparado com os números antes da pandemia, os positivos são menos de metade, tendo em conta que em 2019 houve 25 casos de doping. E com a atenuante dos controlos antidoping do ano passado terem retomado os níveis de antes da pandemia, com mais de 2892 controlos que resultaram numa dezena de positivos.

Por isso Manuel Brito garante que "Portugal tem um desporto limpo e credível" e defende que os números do futebol (dois) "são residuais e não têm expressão alguma face ao número de praticantes", que são um terço de todos os atletas federados do país. Já os principais clubes de futebol foram controlados cinco vezes em 2021.