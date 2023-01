Porro no top dos laterais mais caros do mundo vai forrar cofres do leão

Pedro Porro está de saída para o Tottenham. O clube inglês esteve esta terça-feira em Alvalade a negociar a forma de pagar os 45 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do contrato do espanhol, exigidos pelo Sporting. A saída por este valor fará dele o lateral direito mais caro a sair da liga portuguesa e um dos cinco mais caros de sempre a nível mundial. (ver tabelas)

Os poucos minutos que jogou terça-feira frente ao Arouca, no jogo que colocou o Sporting na final da Taça da Liga, podem mesmo ter sido os últimos de leão ao peito do aguerrido defesa, que cativou os adeptos leoninos nas últimas duas épocas e meia. Chegou por empréstimo do Manchester City em 2020-21 e ajudou os leões na conquista do Campeonato. Tem 97 jogos e três troféus: um título e duas Taças da Liga.

As boas exibições não foram suficientes para Pep Guardiola o resgatar para o City, mas levaram Frederico Varandas a um investimento considerável para ficar com ele em definitivo a troco de 8,5 milhões de euros. Em junho de 2022, Porro assinou contrato até 2025 e foi nessa altura que ficou definida a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, valor que o Sporting exige para o deixar ir para os spurs e para não deixar Rúben Amorim mal na fotografia, depois de revelar que a direção lhe garantir que o lateral só sairá pelo valor da cláusula.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A confirmar-se, o valor de saída será um recorde. Nunca um clube português transacionou um lateral direito pelas verbas envolvidas no negócio de Pedro Porro. Até agora a maior venda é a de Nélson Semedo, que em 2019 deixou o Benfica para reforçar o Barcelona por 35,7 milhões de euros. As outras três maiores vendas da I Liga foram da responsabilidade do FC Porto, que vendeu Danilo ao Real Madrid (31,5), Ricardo Pereira ao Leicester (22) e Diogo Dalot ao Manchester United (22).

O defesa espanhol de 23 anos entrará também no top-5 dos mais caros de sempre a nível mundial. Olhando apenas para os laterais direitos, Porro será o quinto em termos de valor pago, só superado por Kyle Walker , Aaron Wan-Bissaka, João Cancelo e Achraf Hakimi. O jovem marroquino mudou-se do Inter Milão para o PSG por um valor recorde de 68 milhões de euros, que lhe permitiu destronar o português João Cancelo.

O negócio entrará também para o top de vendas do clube leonino, sendo apenas superado pela transferência de Bruno Fernandes, que em janeiro de 2020 rumou ao Manchester United por 63 milhões de euros (já com objetivos). Os 45 milhões de Porro podem igualar ainda o negócio de Matheus Nunes, que no início da época se mudou para a Premier League para jogar no Wolverhampton e superará a saída de João Mário para o Inter Milão.

Porro fará assim história a triplicar num dos negócios mais rentáveis do futebol português, na relação custo-benefício. O Manchester City tem direito a 30% de mais valias na venda do passe do espanhol, e por isso receberá dez milhões. Ora, descontando ainda os 8,5milhões que os leões investiram na compra e a taxa de empréstimo paga aos citizens por duas épocas, o Sporting conseguirá lucrar uns bons 22 milhões com a venda de um jogador, que além de se tornar um ativo financeiro histórico tem sido também uma enorme mais valia desportiva.