Porque Ugarte se prepara para ir para o Chelsea e não para o PSG

Não está fechado, mas quase. Manuel Ugarte prepara-se para ser jogador do Chelsea, numa transferência histórica pelos valores envolvidos: 60 milhões de euros. Com duas ofertas em cima da mesa, o camisola 15 dos leões podia escolher, mas o Sporting também tem uma palavra a dizer e prefere a oferta dos Blues, que ultrapassaram o PSG na corrida pelo médio uruguaio.

Ambas as equipas anunciaram a intenção de bater a cláusula de rescisão do jogador no valor de 60 milhões de euros, mas enquanto o clube parisienses avisou que se ficava por isso mesmo, o emblema londrino dispôs-se a pagar os custos da operação e o mecanismo de solidariedade. Nesta altura há um princípio de acordo entre o Chelsea e o Sporting, segundo soube o DN.

Esta é uma questão importante para os leões, uma vez que têm apenas 70 % do passe de Ugarte e que terão de ceder 30% ao Famalicão. São assim 42 milhões para o Sporting - pagou 6, 5 milhões por 50% do passe no verão de 2021 e garantiu mais 20% entretanto por mais quatro milhões - e 18 milhões para os famalicenses, que investiram três milhões na compra do médio vindo do Fénix do Uruguai, clube onde começou a carreira.

Tendo em conta que será batido a valor da cláusula de rescisão, nunca o Sporting vendeu um jogador por um valor tão elevado. O recorde para os lados de Alvalade é Bruno Fernandes, que saiu para o Manchester United por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos variáveis. Até gora, Bruno Fernandes rendeu 65 milhões, sendo por isso o negócio mais rentável de sempre do emblema leonino.

Ugarte (22 anos) sabe que no PSG jogaria a Champions, mas prefere jogar a Premier League a atuar na liga francesa. Deixa o Sporting ao fim de duas épocas e 85 jogos de leão ao peito.