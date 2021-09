Piloto de 15 anos morre em acidente no Mundial de Superbike

O piloto espanhol Dean Berta Viñales, de 15 anos, morreu este sábado na sequência de um acidente na corrida de Supersport 300, no circuito de Jerez de La Frontera, anunciou a organização do Mundial de Superbike.

"Após um acidente grave durante a etapa espanhola do Campeonato do Mundo de Supersport 300, no circuito de Jerez, é com profunda tristeza que informamos da morte do corredor Dean Berta Viñales (Viñales Racing Team)", lê-se no comunicado publicado no site oficial dos organizadores do Mundial.

De acordo com a nota, o jovem piloto sofreu "lesões severas na cabeça e no tórax" e, depois de ter sido assistido "na pista, na ambulância e no centro médico" do circuito espanhol, acabou por "sucumbir aos ferimentos", apesar dos "esforços da equipa médica".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dean Berta Viñales, que era primo do piloto do Mundial de MotoGP Maverick Viñales, estava a cumprir a sua primeira temporada no Mundial de Superbike.