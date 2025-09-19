Pichardo é o primeiro português bicampeão mundial do atletismo (com vídeo)

Pedro Pichardo é bicampeão do mundo de atletismo. O português conquistou esta sexta-feira, 19 de setembro, a medalha de ouro na final do triplo salto dos Mundiais de Atletismo Tóquio2025, disputada no Estádio Nacional do Japão. O atleta de 32 anos, campeão olímpico em Tóquio2020 e campeão mundial em Eugene2022, confirmou o favoritismo e voltou a subir ao pódio mundial.Sem a concorrência do espanhol Jordan Díaz, campeão olímpico em Paris2024 e afastado por lesão logo na qualificação, Pichardo chegou à final entre os favoritos. Mesmo após uma marca discreta na qualificação (17,09 metros), o atual 2o colocado no ranking mundial da modalidade atingiu os 17,91 metros no sexto e último salto que lhe garantiram o ouro. .A vitória não veio sem antes ter surgido um bom drama. No segundo e no terceiro saltos desta final, Pichardo já havia atingido os 17,55 metros, que encaminhavam a medalha de ouro. Foi quando surgiu o italiano Andrea Daallavalle para saltar impressionantes 17,64 metros na última ronda, o que colocava o português na segunda posição com apenas uma derradeira tentativa para resgatar o ouro.Para não dar margens para dúvida, Pichardo saltou ainda mais longe no último ato e atingiu com os 17,91 metros a liderança mundial do ano na disciplina. O cubano Lázaro Martínez (17,49), fechou o pódio. Este ouro surge dois dias depois de Isaac Nader ter feito história com o título nos 1500 metros, garantindo a Portugal a primeira medalha de sempre nessa distância. Com as duas principais medalhas já asseguradas, Tóquio2025 torna-se a campanha mais bem-sucedida do atletismo português desde Atenas1997..Pichardo, por sua vez, torna-se o primeiro português a conquistar dois títulos mundiais no atletismo, superando nomes históricos como Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Carla Sacramento ou Nelson Évora, que nunca repetiram o ouro em Mundiais. A comitiva nacional em Tóquio é a maior de sempre com 32 atletas e ambiciona ainda ampliar ainda mais o quadro de medalhas até ao final da competição..Isaac Nader. Um campeão mundial forjado em Espanha e imortalizado num sprint de ouro.Pichardo procura ser o primeiro bicampeão mundial português\n