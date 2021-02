Pedida a insolvência da SAD do Vit. Setúbal

Estádio do Bonfim, o campo do Vitória de Setúbal

Um grupo de quatro credores do Vitória de Setúbal, incluindo o professor Neca e o ex-jogador Leandrinho, pediu a insolvência da SAD sadina. A ação deu entrada no Tribunal de Setúbal no dia 30 de janeiro, mas só foi processada na segunda-feira, dia 1 de fevereiro. Os credores reclamam cinco milhões de euros à entidade do Bonfim, segundo apurou o DN.

Esta não é a única ação judicial contra o histórico clube de Setúbal. Há neste momento 29 processos em tribunal contra o emblema do Bonfim, no valor de 6, 2 milhões de euros de norte a sul do País. Uma delas é do Município de Setúbal, no valor de 1 497 355,37 intentada a 16 de dezembro de 2020. "A Câmara Municipal de Setúbal interpôs em dezembro uma ação judicial contra o Vitória Futebol Clube e o Vitória Futebol Clube SAD para que o Tribunal faça com que o clube e a sociedade anónima desportiva reconheçam e registem a cedência a título gratuito, em 2006, de 32% das ações da SAD de que a edilidade era detentora e, em 2019, dos restantes 8%. As cedências de tais ações a título gratuito foram alvo de deliberações camarárias e foram devidamente aceites pelo clube. A ação judicial visa, tão só, clarificar a questão da titularidade da parte do capital da SAD que pertenceu à autarquia, face a várias dúvidas levantadas nas últimas semanas", afirmou Maria das Dores Meira na altura.

Há ainda uma imobiliária que reclama uma dívida de quase três milhões de euros e queixas de José Couceiro, Rúben Micael, Vidigal ou Rodolfo Vaz.

A avaliação de risco feita à Sociedade mostra que a "estrutura de capitais da empresa revela um grau de solvabilidade relativamente baixo", já que "os resultados transitados indiciam um desempenho económico desfavorável". Daí que, segundo o documento a que o DN teve acesso, o "crédito não seja recomendado". Ou seja, o Vitória dificilmente conseguirá financiamento em alguma instituição financeira. Os financiamentos obtidos (e em dívida) superam os 17,6 milhões de euros (3,8 no Banco Comercial Português e 13,7 na Parvalorem, a entidade pública criada para gerir os ativos tóxicos do antigo BPN).

Rebaixada da I Liga ao Campeonato de Portugal, devido a incumprimentos financeiros, o clube vive dias de incerteza desportiva e financeira com vários meses de salário em atraso. O licenciamento para a futura Liga 3, que substitui o Campeonato de Portugal está em risco. O prazo dado pela Federação Portuguesa de Futebol aos clubes expira no dia 15 e caso o falhe será condenado aos distritais.

Os 110 anos, as três Taças de Portugal (1964-65, 1966-67, 2004-05), uma Taça da Liga (2007-08) e as 77 presenças no escalão maior do futebol português fazem dos sadinos o sétimo grande do futebol português. Um grande em queda. O Vitória viver à sombra de um PER (Processo Especial de Revitalização). É assim desde 2015. O mecanismo de proteção contra credores e de renegociação de dívidas para entidades perto da insolvência tem salvado o clube. O último foi aprovado em junho de 2020 reflete dívidas no valor de 24 milhões de euros, mas segundo o presidente destituído, Paulo Rodrigues, a dívida é de 35 milhões de euros.

Só a dívida ao Estado português é de 5,4 milhões de euros (3,4 à Autoridade Tributária e 1,8 à Segurança Social). Dívida que os sadinos se comprometem a pagar em 150 prestações. Entre as dezenas de credores estão vários ex-jogadores e ex-treinadores, bem como o Centro Hospitalar de Setúbal e a EDP, com créditos de mais de 30 mil euros.

O recém eleito presidente (o terceiro em nove meses), Carlos Silva, só ainda pagou um mês de salários em atraso no plantel principal e admitiu não ter dinheiro ou investidores para fazer face às despesas.

O DN tentou já por diversas vezes contactar o presidente do clube, esta terça-feira, mas tal revelou-se impossível.