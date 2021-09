"Paulinho? Os golos dão sumo aos avançados, mas..."

Paulinho tem sido titular indiscutível, mas tarda a justificar essa aposta com golos e os adeptos questionam-no a cada jogo, mas para Ruben Amorim olha para além do óbvio. "O Paulinho tem de fazer o que tem vindo a fazer, tem jogado muito bem. Os golos dão sumo aos avançados, mas olhamos para muito mais do que isso", defendeu esta quinta-feira o treinador do Sporting, na antevisão do jogo com o Marítimo (sexta-feira, 19.00, Sport TV).

Frente ao Estoril, por exemplo, o avançado sofreu um penálti (que Porro marcou e que valeu o triunfo) e atirou uma bola ao poste, além de uma oportunidade de golo desperdiçada: "Ele é o primeiro a perceber que não podia falhar alguns golos, mas está muito bem, melhorou a equipa, inclusive o Tiago Tomás, porque todos os dias o ajuda. Os golos não são o mais importante. Esses pormenores é que são muito importantes."

Hoje, frente aos insulares, Rúben ainda não poderá contar com Pedro Gonçalves (Pote) e Gonçalo Inácio. Tanto o central como o avançado falham o encontro da sétima jornada da I Liga 2021-22 e o jogo em Dortmund para a Champions (terça-feira)."O Pote é muito importante, não só pelos golos que marca, mas pela atitude. Mas a equipa teve sempre o mesmo comportamento durante este tempo. Aqui ou ali sente-se a falta do Pote, como se sentiria de outros", justificou o treinador dos leões, deixando no ar que ainda vai demorara até o ter de volta Talvez só depois da paragem para as seleções.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os 5-1 da época passada já não contam e Amorim espera um Marítimo "completamente diferente", embora vá querer vencer na mesma o jogo e "um golo basta". E sem fazer poupanças: "Para nós, enquanto clube, o mais importante é o campeonato, porque isso é que nos garante uma boa classificação e, garantido uma boa classificação, pode garantir Champions mais uma vez, garante outro encaixe e nova experiência para nós."