Paris Saint-Germain adquire Nuno Mendes em definitivo

O Paris Saint-Germain acionou esta terça-feira a opção de compra do lateral esquerdo português Nuno Mendes, que estava emprestado pelo Sporting e assinou agora um contrato até 30 de junho de 2026 com os campeões franceses.

"O Paris Saint-Germain registou a transferência definitiva de Nuno Mendes. O lateral esquerdo português está agora ligado ao clube até 30 de junho de 2026", lê-se no site do PSG.

De acordo com um comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem investido sete milhões pelo empréstimo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador, de 19 anos e internacional português, fez quase toda a formação no Sporting, clube a que indica chegou no escalão dos infantis, depois de um início no FC Despertar, saindo apenas na temporada de 2021/22 para os parisienses.

Nuno Mendes é o 13.º português a vestir a camisola do PSG, clube pelo qual também passaram Fernando Cruz, Humberto Coelho e João Alves, Agostinho, Hélder Batista, Filipe Teixeira, Manuel Abreu, Hélder Cristóvão, Kenedy, Hugo Leal, Pauleta e Gonçalo Guedes.

Na sua primeira temporada pelo PSG, Nuno Mendes disputou 37 jogos e fez duas assistências, contribuindo para o 10.º título de campeão de França.

O lateral foi ainda eleito o melhor jogador jovem, bem como o melhor lateral esquerdo da Ligue 1.

Nuno Mendes, que tem 13 internacionalizações pela equipa principal de Portugal, integra o grupo que prepara a Liga das Nações, competição em que Portugal arranca na quinta-feira diante da Espanha, em jogo agendado para Sevilha.