Ousmane Diomandé no Sporting. Contratação de central que joga no Mafra pode ser histórica

Ousmane Diomandé não jogou pelo Mafra frente à UD Oliveirense, no sábado, para ultimar a transferência para o Sporting. "Sabemos que existem negociações muito avançadas com vários clubes interessados. A ausência deveu-se a uma precaução para evitar que algum azar pudesse estragar o negócio", explicou o presidente José Cristo, lembrando tratar-se de "uma transferência pouco normal na 2.ª Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que joga em qualquer equipa do Mundo."

O jovem defesa central de 19 anos joga no clube da II Liga por empréstimo do Midtjylland, que aceitou transferi-lo em definitivo para os leões a troco de 7,5 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por objetivos, que pode elevar a transferência para os 12,5 milhões, tornando-a histórica pelos valores envolvidos.

Os dinamarqueses ficam ainda com 20% de uma futura transferência . O central mais caro da história leonina é St. Juste, que chegou no verão a Alvalade e custou 9, 5 milhões de euros, num negócio que poderá atingir os 12 milhões mediante o cumprimento de objetivos desportivos, segundo o comunicado enviado à CMVM.

Há muito que Diomandé estava sinalizado pelo scouting dos leões. Os constantes problemas físicos de St. Juste, além da lesão prolongada de Luís Neto aceleraram a ida ao mercado para reforçar o centro da defesa. Na época 2022-23 fez 15 jogos pelo Mafra.