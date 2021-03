A empresa-mãe do Manchester City detém participações em 11 clubes em cinco continentes e tem uma folha salarial com mais de 400 jogadores. Esta é a nova realidade do futebol-negócio em que vários clubes são unidos pelo(s) mesmo(s) dono(s). São os chamados multiclubes ou clubes irmãos e cresceram mais de 100% em cinco anos nas cinco principais ligas europeias, segundo um relatório do CIES - Centro Internacional de Estudos do Desporto.

Fundado em 2013, o City Football Group (CFG) tem como maior acionista o Abu Dhabi United Group, fundo de investimentos do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real de Abu Dhabi e ministro dos Emirados Árabes Unidos.