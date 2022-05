Opinião de Tom Brady custa 356 milhões de euros à FOX

Ter o maior jogador de futebol americano de sempre a comentar é um luxo que a FOX quer e pode pagar. Tom Brady, que se despede esta época da NFL, aceitou ser analista do campeonato para a FOX Sports a troco de 356 milhões de euros.

O valor do contrato foi revelado pelo New York Post. O acordo prevê uma ligação de 10 anos a troco de 35, 6 milhões por época, mais do que o que receberá a jogar no último ano como jogador. O último contrato de Brady com os Tampa Bay Buccaneers é de 28, 4 milhões de euros. Fazendo as contas o quarterback vai receber mais por dez anos de comentários do que ganhou nas 22 épocas como jogador - 315,4 milhões de euros.

A emissora norte-americana perdeu recentemente a dupla Joe Buck e Troy Aikman para a rival ESPN, o que abriu espaço para a chegada do GOAT da NFL. O anúncio de Lachlan Murdoch, CEO de Fox Corporation chocou o mundo da televisão pelos valores envolvidos. É (de longe) o maior contrato alguma vez assinada por um comentador. DeTony Romo e Troy Aikman recebiam cerca de 18 milhões de euros por ano, metade do valor que será pago ao quarterback de 44 anos, que tem uma fortuna avaliada em 165 milhões de euros.

Além da análise aos jogos, o sete vezes campeão da Super Bowl será embaixador da Fox Sports, passando a ter a responsabilidade de angariar novos patrocinadores e participar em atividades promocionais do canal."Ao longo deste contrato de longo prazo, Tom não apenas comentará os maiores jogos da NFL com Kevin Burkhardt, mas também servirá como um embaixador para nós, principalmente em relação a iniciativas promocionais e de clientes", explicou Lachlan Murdoch.

Com uma carreira iniciada em 2000, ao serviço dos New England Patriots, que representou durante 20 anos, Tom Brady venceu o Super Bowl por sete vezes - em cinco delas foi considerado o melhor jogador da final - e é o quarterback com mais vitórias, passes completos, jardas alcançadas e touchdowns na história da NFL. No fundo é o melhor jogador de sempre de futebol americano, quem em 2023 passará a ser comentador de televisão.

Aos 44 anos (faz 45 em agosto) e depois de já ter sido dado como reformado aceitou fazer uma última época pelos Tampa Bay Buccaneers. "Nestes últimos dois meses percebi que o meu lugar ainda é no campo e não nas bancadas. Esse tempo irá chegar, mas não é agora. Adoro os meus colegas de equipa e a minha família, eles tornaram tudo isto possível. Vou voltar para a minha 23.ª temporada, em Tampa. Temos um objetivo por concretizar", anunciou o jogador no Twitter em março. A decisão levou a ESPN a anular o leilão da bola do "último" touchdown de Tom Brady, que tinha sido arrematada por 518 mil euros.

A última época de TB12 terá um jogo em solo europeu. O Allianz Arena, casa do Bayern Munique, vai receber o jogo entre os Tampa Bay e os Seattle Seahawks no dia 13 de novembro de 2022. Tom Brady poderá ser o primeiro jogador de futebol americano a vencer encontros da NFL em três países: venceu dois jogos pelos New England Patriots em Londres e outro na Cidade do México. A Alemanha espera por ele em novembro.

