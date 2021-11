"Onde está Peng Shuai?". Mundo do ténis pede investigação a misterioso desaparecimento

A vencedora de dezoito Grand Slam, Chris Evert, juntou-se às vozes do mundo do ténis preocupadas com a segurança e o paradeiro da tenista chinesa, Peng Shuai, desaparecida há 10 dias depois de acusar o antigo vice-presidente chinês Zhang Gaoli de assédio e agressão sexual.



Sob a hashtag #WhereIsPengShuai, a comunidade do ténis mostrou preocupação pelo desaparecimento da tenista de 35 anos, que foi campeã de pares em Wimbledon em 2013 e chegou a ser número 1 mundial nessa vertente. "Sim, essas acusações são muito perturbadoras. Eu conheço Peng desde que ela tinha 14 anos. Todos nós devemos preocupar-nos, isso é sério. Onde está ela? Ela está segura? Qualquer informação seria apreciada", tuitou Evert no domingo.

A hashtag também foi usada no sábado pela tenista francesa Alize Cornet, que garantiu que a comunidade do ténis não vai ficar calada. Também Liam Broady escreveu: "Não acredito que isso esteja acontecendo no século 21."

Também a própria WTA, associação que gere o circuito feminino de ténis, pediu este domingo "uma investigação sem censura".

"Os recentes eventos na China relacionados com Peng Shuai, são de grande preocupação", disse o presidente da WTA, Steve Simon. "Esperamos que esta questão seja tratada de forma adequada, o que significa que as alegações devem ser investigadas de forma completa, justa, transparente e sem censura."

As acusações de Peng foram feitas na rede social Weibo, mas não demoraram a ser removidas da rede. A 4 de novembro, os censores online da China apagaram as alegações de Peng, onde acusa Zhang Gaoli de a agredir sexualmente, naquela que foi a primeira vez que o movimento #MeToo alcançou os mais altos escalões do Partido Comunista Chinês. Segundo a tenista, o antigo dirigente e um dos mais próximos de Li Keqiang, hoje com cerca de 70 anos, a "forçou" a fazer sexo e que a relação abusiva durou vários anos, , até que, recentemente, o político decidiu parar o contacto com ela.

Na longa mensagem, Peng afirmava que estava "muito assustada", disse não ter provas do que dizia, mas acrescentou que a esposa de Zhang sabia: "Mesmo que não seja mais do que atirar um ovo contra uma parede, eu explicarei os factos sobre o que aconteceu." Mas não o fez. Está desaparecida desde então. Voluntária ou involuntariamente é a questão.

A rapidez com que as acusações foram apagadas não deu margem para capturas de ecrã, mas ainda foi vista por mais de 100 mil pessoas, segundo dados do Weibo.