Oficial. Sergio Ramos deixa o Real Madrid

Sergio Ramos, de 35 anos, está de saída do Real Madrid, informou o clube espanhol, e dará esta quinta-feira uma conferência de imprensa para se despedir, num ato que terá lugar na cidade desportiva de Valdebebas, ao lado do presidente Florentino Pérez.

A saída do capitão do Real Madrid, que termina o seu contrato dentro de duas semanas, foi feita em sintonia pelas duas partes (jogador e direção), depois de não ter sido possível chegarem a um acordo para estender o vínculo por mais uma temporada.

Chega assim ao fim uma ligação de 16 anos, durante os quais Sergio Ramos (que ficou de fora da lista do selecionador espanhol para o Euro2020) foi um dos jogadores mais importantes da equipa e um dos líderes do balneário. De branco, o defesa conquistou quatro Ligas dos Campeões, cinco campeonatos, duas Taças do Rei e quatro Supertaças Europeias. Um currículo que o torna no segundo jogador da história do clube com mais troféus, apenas superado por Paco Gento.

Ainda segundo a Marca, o jogador tem em mãos uma proposta bastante interessante, mas não a irá revelar durante a conferência de imprensa. Há quem diga, contudo, que poderá regressar ao Sevilha, clube do qual se transferiu para o Real Madrid. Mas o jogador também tem sido associado ao PSG, Manchester United e PSG.