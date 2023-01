Schjelderup no Benfica até 2028: "Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo"

Andreas Schjelderup é reforço do Benfica. Proveniente dos dinamarqueses do Nordsjaelland, o norueguês assinou um contrato válido até 2028. "O Benfica é um grande e um passo natural para mim, que me parece totalmente certo. E não podia deixar o Nordsjælland por menos. O meu tempo aqui foi fantástico e consegui tudo aquilo que esperava desde o dia em que juntamente com a minha família visitei o clube", assumiu o jovem de 18 anos.

"Assim que soube do interesse do Benfica foi um dos melhores dias da minha vida. O meu único pensamento foi que queria vir para aqui e jogar por este grande clube e jogar perante adeptos incríveis. Lembro-me quando o meu pai me falou que o Benfica estava interessado. Fiquei muito interessado, tentei manter a calma, não ficar com demasiadas expectativas, mas agora que já estou aqui, fico mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do Mundo. É um sentimento fantástico", disse em declarações à BTV.

Triunfar no clube de Eusébio é algo que entusiasma Schjelderup: "Sou um jogador jovem, com ambição, quero dar o meu melhor pelo clube. Procuro ganhar títulos pelo Benfica, o objetivo é ganhar, estou entusiasmado."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Extremo é considerado o novo prodígio do futebol da Noruega, país que conta nesta altura com alguns grandes talentos mundiais como Erling Haaland ou Martin Odegaard, que brilham no Manchester City e no Arsenal, respetivamente. Chega do Nordsjaelland, da Dinamarca, clube que encaixa uma verba a rondar os nove milhões de euros, ficando ainda com uma percentagem numa futura venda.

Andreas Schjelderup começou a jogar futebol no Bodo/Glimt, o clube da sua cidade natal, onde depressa deu nas vistas, ao ponto de aos 16 anos ter despertado o interesse de Sevilha e Liverpool. Só que o pai do jogador, depois de visitar vários clubes interessados, escolheu o Nordsjaelland. E a razão foi óbvia: a aposta nos jovens talentos da Escandinávia. Estreou-se na equipa principal em fevereiro de 2021, ainda com 16 anos, e começou a conquistar o seu lugar ao ponto de recentemente ter sido eleito o melhor jogador de outono da liga dinamarquesa, numa votação dos treinadores da prova.

O jogador deixou uma mensagem de agradecimento ao clube e teve resposta ao mesmo nível. "O Andreas escolheu o nosso ambiente e a nossa cultura em detrimento de outros clubes. Acreditou em nós, tal como nós acreditámos nele. Agora deram-lhe uma oportunidade fantástica de dar o próximo passo na sua carreira naquele é que, para ele, um clube de sonho. Algo que nos deixa imensamente orgulhosos, porque ele merece-o", disse o treinador Jan Laursen.

E continuou: "Há muito que havia interesse concreto pelo Andreas, mas ele não quis sair na época passada, quando nós passámos por um mau bocado. Isso diz algo sobre a sua personalidade. O Andreas é um miúdo muito especial, com incríveis valores, que estão bem alinhados com os nossos, do primeiro ao último dia. Comprometeu-se com o clube e aprendeu com treinadores, dirigentes e colegas. Tornou-se também um modelo a seguir para todos os jovens jogadores que têm grandes sonhos."

Agora chega ao Benfica. É o segundo reforço em menos de 24 horas, depois da contratação de Casper Tengstedt.