Assinou até 2028. Benfica oficializa Casper Tengstedt

O Benfica oficializou esta quarta-feira à noite a contratação do avançado Casper Tengstedt, 22 anos. O dinamarquês, ex-jogador do Rosenborg, assinou um contrato válido até 2028. A transferência rondou os oito milhões de euros.

No Rosenborg, Tengsted entrou à 17.ª jornada, em 6 de agosto, assumindo desde logo a titularidade, com 14 jogos disputados, até à 30.ª e última ronda na Liga norueguesa, com 14 golos marcados e sete assistências.

O avançado é o primeiro reforço do Benfica na reabertura do mercado de transferências, depois de o clube da Luz ter deixado também de contar com Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho, transferidos para Copenhaga e Coritiba, respetivamente.

No seu percurso, Tangstedt efetuou a formação no Midtjylland e já nos seniores foi emprestado aos alemães do Nuremberga (2019/2020), antes de ser novamente cedido e depois transferido a título definitivo para o AC Horsens (2020/2022).

Esta quarta-feira chegou também a Lisboa outro reforço nórdico, Andreas Schjelderup, extremo norueguês de 18 anos, considerado o novo prodígio do futebol da Noruega, país que conta nesta altura com alguns grandes talentos mundiais como Erling Haaland ou Martin Odegaard, que brilham no Manchester City e no Arsenal, respetivamente. Chega do Nordsjaelland, da Dinamarca, clube que encaixa uma verba a rondar os nove milhões de euros, ficando ainda com uma percentagem numa futura venda.