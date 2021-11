O vídeo que mostra Santos e Ronaldo no final do jogo com a Sérvia

A TNT Sports Brasil captou um vídeo que está a dar que falar nas redes sociais. No final do Portugal-Sérvia de domingo, jogo que a seleção nacional perdeu e que por isso será obrigada a disputar um play-off para se apurar para o Mundial do Qatar, Cristiano Ronaldo não escondeu a sua frustração e parece gesticular e dizer algo ao selecionador Fernando Santos no final do jogo.

O selecionador nacional, contudo, teve oportunidade de esclarecer o assunto no domingo à noite em conferência de imprensa, tendo garantido que o capitão da seleção nacional estava a falar com um jogador sérvio e não com ele. "Estava a dizer ao outro jogador que lá [na Sérvia] tinha marcado um golo no último minuto e que o árbitro não contou. É normal, estava frustrado. Foi um desabafo. No final de um jogo ninguém vai estar a explicar o que aconteceu ou não aconteceu", referiu Santos.

A seleção portuguesa de futebol foi ontem relegada para os play-offs de apuramento para o Mundial de 2022, ao perder por 2-1 na receção à Sérvia, que se qualificou, no último jogo do Grupo A europeu de apuramento.

Renato Sanches adiantou a formação das 'quinas', logo aos dois minutos, mas Dusan Tadic, aos 33, e Aleksandar Mitrovic, aos 90, responderam para a Sérvia, que acabou o agrupamento com 20 pontos, contra 17 de Portugal, ao qual bastava empatar.

A seleção portuguesa de futebol vai assim ser obrigada a disputar pela quarta vez o acesso a uma grande competição em 'play-offs', sendo que desta vez terá de ultrapassar dois adversários, a uma mão, para chegar ao Mundial de 2022.

Na corrida aos Mundiais de 2010 e 2014 e, pelo meio, ao Europeu de 2012, Portugal só chegou às respetivas fases finais depois de ultrapassar um 'play-off', com a Bósnia-Herzegovina nas duas primeiras edições e face à Suécia na última.

Portugal procura uma oitava fase final do Mundial, e sexta consecutiva, depois de 1966 (terceiro lugar), 1986 (fase de grupos), 2002 (fase de grupos), 2006 (quarto lugar), 2010 (oitavos), 2014 (fase de grupos) e 2018 (oitavos).