O melhor golo de sempre de baliza a baliza? Veja a bomba de Samuel Soares, do Benfica B

O guarda-redes do Benfica B, Samuel Soares, marcou esta segunda-feira aquele que será um dos melhores golos de sempre de baliza a baliza.

O jovem guardião internacional português pontapeou a bola à saída da sua área e, sem que esta tocasse antes no solo, introduziu-a no fundo das redes do Trofense, num lance em que o esférico embateu ainda no esférico e no guarda-redes adversário antes de entrar.

Samuel Soares com um golo de 90 metros!



@SPORTTVPortugal pic.twitter.com/CoKINSmk7t - Maurício (@ElTaconDeDios) November 7, 2022

O jogo entre Trofense e Benfica B é referente à 12.ª jornada da II Liga. As águias venceram por 2-1, na Trofa, após terem estado a perder por 0-1.

Há pouco menos de um mês, havia sido o guarda-redes do Feirense, Arthur Augusto, a marcar de baliza a baliza num jogo frente ao Moreirense.