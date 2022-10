Veja o vídeo. Guarda-redes do Feirense marca golo de baliza a baliza na II Liga

O guarda-redes do Feirense, Arthur Augusto, protagonizou esta terça-feira um momento raro no futebol, ao marcar de baliza a baliza na receção ao Moreirense (1-2).

O guardião marcou um pontapé de baliza com muita força, o homólogo Kewin Silva calculou mal a saída e a bola acabou por entrar.

?! Assim marcou Arthur Augusto, guardião do CD Feirense , apesar da derrota dos fogaceiros@sporttvportugal#LigaPortugalSABSEG #NãoPára pic.twitter.com/WXKJJic4B0 - Liga Portugal (@ligaportugal) October 18, 2022

O Moreirense venceu o Feirense, por 2-1, em jogo frenético da nona jornada da II Liga portuguesa, e cimentou a liderança da prova.

O Moreirense entrou cedo a marcar por intermédio de Walterson: aos nove minutos, na primeira oportunidade para a formação comandada por Paulo Alves, após um cruzamento de Frimpong já no interior da grande área, o avançado cabeceou para o golo da equipa de Moreira de Cónegos.

O emblema minhoto respondeu da melhor forma ao golo de baliza a baliza e, dois minutos depois, colocou-se novamente em vantagem; Sori Mané rematou de fora da área para uma defesa incompleta de Arthur e Pedro Aparício marcou na recarga.

Com sofrimento à mistura, a formação de Moreira de Cónegos aguentou a pressão e garantiu a conquista de mais três pontos, liderando a II Liga com 25, mais cinco do que o Farense, que tem menos um jogo.