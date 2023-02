Afinal, Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto, continua desaparecido

O ex-jogador do FC Porto Christian Atsu continua desaparecido. Ao contrário do anteriormente noticiado pela imprensa turca e ganesa e replicado nos media portugueses, o homem encontrado vivo entre os escombros de um prédio que ruiu, na sequência do tremor de terra que abalou a Turquia e a Síria na madrugada e manhã de segunda-feira e que já fez mais de 11 mil mortos, não é do ganês do Hatayspor.

"Quando ouvimos a notícia de que ele tinha sido levado para o Hospital Dortyol, fomos lá para o ver, mas não estava lá. No momento aceitamos que Taner Savut [tradutor] e Christian Atsu não foram encontrados, infelizmente", disse o médico do clube, Gurbey Kahveci ao site turco hurriyet.com. Também o treinador revelou esta manhã que Atsu ainda não foi encontrado. "Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm família, esperança, tristezas e as dores vão aumentando", pediu Volkan Demirel.

O cenário de catástrofe não ajuda a ter informação fidedigna, mesmo as fontes oficiais têm dado informações contraditórias. Foi o que aconteceu no caso de Atsu. O jogador ganês de 31 anos foi dado como desaparecido na segunda-feira, horas após o primeiro abalo, mas teria depois sido encontrando com vida e levado para o hospital com dificuldades respiratórias e uma perna partida.

A notícia de que tinha sido encontrado entre os escombros do prédio em que vivia foi dada pelo vice-presidente do Hatayspor, Mustafa Ozat e depois confirmada ao mais alto nível, por Francisca Ashietey-Odunton, embaixadora do Gana em Ankara, capital da Turquia: "Acabo de ser informada que Atsu foi encontrado na província de Hatay". A boa nova também foi depois comunicada pela Federação de Futebol do Gana no Twitter: "Christian Atsu foi resgatado com sucesso dos escombros do prédio que desabou e está a receber tratamento."

Tudo parecia alimentar um final feliz para o jogador que alinhou pelo FC Porto. Ainda hoje, o irmão que joga em Portugal, no Coimbrões, Benjamin Eli, disse ao jornal A BOLA que viveu versões contraditórias nos últimos dias: "Estou ansiosamente à espera de ver um vídeo ou uma fotografia dele para ter a certeza de que está tudo bem. Ou então que possa falar com ele por telefone, isso sim seria o ideal, para confirmar eu mesmo que ele está bem. Normalmente conversamos todos os dias, estar já há alguns dias sem notícias dele deixa-me muito deprimido e triste. Quando soube que o Atsu estava vivo chorei muito."

O tremor de terra ocorreu às 4.17 (1.17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros. O Hatayspor é um clube da Província de Hatay, que fica a cerca de três horas de distância de Gaziantep.