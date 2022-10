O dragão detentor da Taça goleou o Anadia

O FC Porto iniciou hoje a defesa da Taça de Portugal de futebol com uma goleada (6-0) no terreno do Anadia, em jogo da terceira eliminatória. O campeão nacionais e 18 vezes vencedor da prova rainha do futebol português juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sp. Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira. Pelo caminho ficaram oito equipas da I Liga, incluindo o Sporting.

O detentor do troféu apresentou-se em Anadia com uma boa parte dos habituais titulares fora do onze, mas a equipa da casa não conseguiu fazer frente ao poderio ofensivo dos campeões nacionais, que impuseram com uma vitória fácil, vencendo já ao intervalo com três golos de vantagem. Num dos primeiros lances de perigo, aos seis minutos, o Porto chegou ao golo, com Toni Martínez a subir pelo flanco direito e a cruzar para Danny Loader marcar de cabeça.

Cinco minutos depois, ainda com a equipa da casa a digerir o primeiro golo, surgiu um segundo, criado pelos pés de Otávio, que, próximo da grande área do Anadia, isolou Gabriel Veron, que não facilitou no frente-a-frente com o guarda-redes. Sem conseguir criar qualquer oportunidade, o Anadia tentava travar as múltiplas investidas do FC Porto, que se valia da visão de jogo de Otávio e da velocidade nos flancos, com a equipa bairradina a nunca ter pernas para acompanhar as arrancadas de Toni Martínez ou Gabriel Veron.

Aos 31 minutos, após um canto batido pelo Anadia, num contra-ataque rápido, Otávio lançou Gabriel Veron pela ala esquerda, que correu quase meio-campo para, na cara do guarda-redes, libertar para Toni Martínez, que só teve de encostar. Mesmo com o jogo controlado, a segunda parte começou com a mesma pressão alta por parte do FC Porto, que chegou ao 4-0 na sequência de um livre batido por Bruno Costa, com Fábio Cardoso a cabecear para o fundo da baliza, aos 50 minutos.

Apesar do resultado avolumado, e mesmo com algumas substituições tendo em vista o clássico com o Benfica para a I Liga, na sexta-feira, os dragões continuavam à procura de mais golos. E foi nessa altura que o Anadia fez o seu primeiro remate, aos 56, e, três minutos depois, esteve próximo de reduzir a desvantagem, com uma bola à trave da baliza 'azule branca', seguido de remate que obrigou Cláudio Ramos a uma grande defesa.

Com o FC Porto a baixar no terreno e a diminuir a velocidade de jogo, o Anadia voltou a estar perto do golo, aos 64 minutos, com remate do capitão de equipa, Fausto Lourenço, isolado, para nova defesa de Cláudio Ramos. Apesar de o FC Porto ter baixado o ritmo na última meia hora de jogo, a equipa liderada por Sérgio Conceição chegou aos 5-0, aos 86 minutos, com Toni Martínez a bisar, de cabeça, após cruzamento pela esquerda, de Wendell.

No minuto 90, Bruno Costa fechou o marcador, na sequência de um cruzamento de Bernardo Folha.