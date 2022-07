Num jogo com muita picardia sem bola sobressaiu o leão Mateus

O resultado ajusta-se ao que se passou em campo. Um jogo dividido, com muita picardia sem bola, e um golo para cada equipa. Porro marcou de penálti para o Sporting na primeira parte e Ross Sykes fez o empate para o Union St. Gilloise no segundo tempo. Francisco Trincão (apresentado hoje) ainda ficou na bancada, tal como Matheus Nunes, Gonçalo Inácio, Ugarte, Adán e outros habituais titulares e do reforço St. Juste (lesionado).

O onze apresentado - o primeiro da pré-época sem ser em jogo-treino - não é alheio ao facto de já amanhã o Sporting ter novo particular e de uma exigência maior, com o Villarreal (21.00). Ainda assim, com muitos jovens, o reforço Franco Israel na baliza e o capitão Coates a liderar uma defesa experiente onde também estavam Neto e Porro, o Sporting teve bons apontamentos.

Frente a um adversário numa fase adiantada da preparação - o campeonato belga começa já daqui a 10 dias -, Marcus Edwards sobressaiu nos primeiros minutos (mas desapareceu depois disso). Se aos 15" acertou no poste, aos 18" foi desmarcado de forma exemplar por Morita e sofreu uma grande penalidade que deu a Porro a oportunidade para adiantar a equipa leonina no marcador.

Youssef Chermiti, um jovem avançado açoriano com raízes tunisinas, foi um dos que mostrou vontade de fazer parte do plantel e dar luta a Paulinho. A arrancada que teve aos 25 minutos quase dava em golo do Sporting. Nesta fase, apesar de ter o controlo do jogo, o Sporting permitiu vários lances do adversário em progressão com bola pela zona central do meio-campo, área de Morita e Mateus Fernandes. O jovem de 18 anos teve algumas falhas, mas foi dos melhores em campo e mostrou ser opção a considerar numa posição onde os leões têm várias opções de topo, como Matheus Nunes (ainda deve sair) e Ugarte.

Antes do intervalo, Dennis Eckert ainda meteu a bola na baliza de Israel, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Estreia morna de Rochinha

No regresso dos balneários, Rúben Amorim não fez mudanças no onze, mas pediu "acertos" a Morita. Parecia adivinhar o que viria a seguir. Já depois de Franco Israel impedir o golo de Simon Adingra, o Union St. Gilloise empatou mesmo... num lance de bola parada - canto marcado de forma rápida, com Nielssen a rematar e a bola sobrar para Sykes que, à entrada da área, rematou forte para o empate. Tirando duas boas e atentas intervenções, o jovem guardião de 22 anos, que chega da Juventus, não teve trabalho para se mostrar ao mais alto nível. Saiu aos 61 minutos para dar lugar ao algarvio André Paulo. Diogo Travassos entrou para o lugar de Porro e Rochinha para o de Luís Gomes. Essugo e Renato Veiga entraram para dar largura ao ataque leonino, mas o chuveirinho para a área não resultou em nada e o Sporting empatou o primeiro jogo da pré-época.

Para Rúben Amorim fica a indicação clara que, no segundo tempo, o desgaste físico fez-se sentir bastante nos miúdos. O equilíbrio, intensidade e ritmo imprimido ao jogo no primeiro tempo não se verificou na segunda metade. O jogo faltoso dos belgas enervou os leões, que já não tiveram velocidade para mudar o rumo dos acontecimentos depois de sofrer o empate, até porque as alterações feitas não produziram o efeito desejado.

Nota positiva ainda para Fatawu Issahaku, que jogou a lateral esquerdo e cumpriu ofensivamente, mas mostrou algumas debilidades no processo defensivo... talvez porque tem jogado a extremo direito e é forte no um contra um. Hoje contra o Villarreal haverá nova versão do leão.

