Novo sorteio: Sporting joga com Manchester City e Benfica com Ajax

Sorteio anulado: Benfica jogava com o Real Madrid e Sporting com a Juventus

O Sporting vai afinal jogar com o Manchester City e o Benfica com o Ajax. Eis os novos adversários das duas equipas portuguesas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois do sorteio desta manhã ter sido anulado pela UEFA devido a um erro informático. No sorteio entretanto anulado, os leões jogariam com a Juventus e as águias com o Real Madrid, que protestou a repetição do sorteio.

O aliciante duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ditado pelo sorteio matinal também foi anulado e o Manchester United passou a ter o At. Madrid como adversário. Os colchoneros protestaram o primeiro sorteio que os tinha colocado no caminho do Bayern, levando a UEFA a admitir erros e a repetir o sorteio. Algo que o vizinho do lado não gostou. Os merengues foram contra a repetição decretada pela UEFA, que lhes colocou o PSG pela frente em vez do Benfica.

A Juventus vai jogar com o Villarreal e o Inter com o Liverpool. Já o Chelsea voltou a calhar com o Lille.

Como não são cabeças de série, os portugueses jogam a primeira mão em casa. O Sporting recebe o Manchester City no dia 15 de fevereiro e vai a Inglaterra no dia 9 de março. Já o Benfica recebe o Ajax no dia 23 de fevereiro e vai à Holanda dia 15 de março. A final é em maio, em S. Petersburgo. Este ano os golos fora não dão vantagem em caso de empate, sendo preciso o prolongamento e as grandes penalidades a forma de desempate na eliminatória.

Na fase de grupos, o Sporting foi segundo do Grupo C, atrás do Ajax e à frente de Borussia Dortmund e Besiktas, enquanto o Benfica passou em segundo no Grupo E, depois do Bayern Munique e superiorizando-se ao Barcelona e Dinamo Kiev. O FC Porto não se apurou para os oitavos e passou para o playoff da Liga Europa.