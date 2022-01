© Ana Catarina, guarda-redes do Benfica e da seleção nacional, no topo mundial do futsal feminino.

Ana Catarina foi eleita a melhor guarda-redes do mundo de futsal pela terceira vez. "Espero que não seja a última. Estou extremamente contente e orgulhosa! Que tudo isto seja apenas o início...", disse ontem ao DN a atleta de 29 anos, que joga no Benfica desde os 13 e é titular da seleção nacional.

Já tinha sido distinguida pelo Futsal Planet em 2018 e 2020. "Todas foram especiais e esta é como se fosse a primeira vez! Mas estou lesionada, sem competir faz um mês e meio... No mesmo dia em que soube que estava infetada com covid-19, sou eleita a melhor do mundo. Portanto foi mais uma vez incrível", revelou a guarda-redes a quem deram a alcunha de Spider (aranha). E mesmo não sendo um prémio com o selo FIFA, é a maior distinção que há no mundo do futsal. E, segundo Catarina, "devia ser um exemplo a seguir pela estrutura liderada por Gianni Infantino.