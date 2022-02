Nélson Veríssimo: "Sinto que sou parte da solução"

Sem medo do Ajax goleador, Nélson Veríssimo divide o favoritismo. "É 50/50, na minha opinião. É dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Os números são conhecidos (108 golos em 33 jogos). Já reconhecemos que eles têm qualidade, mas nós também. Já o demonstrámos em vários jogos, mas este jogo tem características diferentes e dividiria o favoritismo", afirmou o treinador do Benfica, que amanhã se estreia na Liga dos Campeões (20.00, Eleven Sports).



Com três derrotas e três empates em 10 jogos, o técnico foi questionado sobre o rendimento da equipa e se tem condições para continuar caso seja eliminado da Champions: "Quando eu sentir que sou parte do problema, não há outro caminho: coloco o meu lugar à disposição. Sinto que sou parte da solução, sabemos o que andamos aqui a fazer, sabemos o potencial da equipa e o rumo que queremos para ela."



Consciente de que irá enfrentar "um adversário com muita qualidade e com grande poderio ofensivo", a estratégia do técnico passa por "explorar os pontos fracos". E sem enumerar quais são as debilidades da máquina de Ten Hag, Veríssimo defendeu que é preciso "respeitar o adversário", para a "partir daí desmontar os seus processos" e "implementar" as ideias da equipa do Benfica: "Temos de ter capacidade de roubar a bola ao adversário e manter a posse. Temos de melhorar isso. Depois há determinadas dinâmicas que podemos criar para explorar as fragilidades defensivas deles."



E como travar o fenómeno Antony (21 anos e 11 golos esta época)? "Isso nós sabemos, mas não vou partilhar. Acima de tudo, reconhecer que é um jogador de corredor, mais que o Tadic. Perto de zonas de finalização procura movimentos interiores, e é um dos muitos jogadores deles que temos de ter em conta, para além da ideia coletiva. Ele particularmente merece uma atenção mais cuidada, mas não vamos olhar só ao que é individual", respondeu o treinador do Benfica.



Para desmontar o processo ofensivo e extremamente eficaz dos neerlandeses é preciso que a equipa seja "muito mais consistente no processo defensivo". E para isso, Veríssimo conta com a experiência e os conhecimentos de Jan Vertonghen (34 anos), que representou o Ajax durante nove épocas. "Os últimos jogos não têm corrido bem, mas já fizemos grandes jogos na Liga dos Campeões. Tenho confiança na equipa e em fazermos um grande jogo", disse, ontem o belga, lembrando que não veio para Benfica para não ganhar.



Ter seis jogadores em risco de exclusão para a segunda mão (Grimaldo, Otamendi, Weigl, Rafa, João Mário e Gilberto), caso vejam um cartão amarelo hoje, "não interferiu em nada na preparação" deste encontro, segundo Veríssimo, que espera aproveitar o fator casa para ganhar vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Champions.