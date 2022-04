"Acreditamos que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool"

Já o tinha dito antes de eliminar o Ajax e deu-se bem com isso. Agora, o adversário é o Liverpool, mas Nélson Veríssimo assume que há "capacidade" para ombrear com o Liverpool, "uma equipa muito competente e orientada por um treinador que dispensa apresentações". "Sabemos que temos de estar num nível muito bom nestes dois jogos. É uma eliminatória que vai ser complicada, acreditamos que a podemos dividir. Acreditamos que vai ser 50/50, mas claro que reconhecemos qualidade, capacidade e mérito ao Liverpool", disse esta segunda-feira o treinador encarnado, na antevisão do jogo de amanhã, da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Os reds estão na 2.ª posição da Premier League, mas, "estando ao melhor nível!, o Benfica "pode suprimir" os pontos fortes do Liverpool: "Têm uma variedade muito grande no que são as dinâmicas ofensivas da equipa, movimento à largura, ataque à profundidade. No processo defensivo gostam de pressionar alto, são muito compactos, mas analisámos o Liverpool e sentimos que há situações em que podemos aproveitar."

Por isso, o "processo defensivo" encarnado "precisa de uma competência muito grande", à semelhança do que fez com o Ajax, nos oitavos de final da Champions, segundo Veríssimo, revelando ainda que é importante entrar bem no jogo e na eliminatória e "deixar o resultado em aberto" sem deixar de tentar conquistar a vitória. Rodrigo Pinho e o Lucas Veríssimo são os únicos indisponíveis para a partida.

Mas como é que uma equipa pode ultrapassar o favoritismo do Liverpool?

"Passa por reconhecer que eles têm qualidade e capacidade, e a partir daí ver como nos vamos desmontar. Já tive oportunidade de comentar que amanhã vamos jogar com 12 jogadores, o 12.º é o nosso público, que certamente estará com a equipa a dar o apoio que sabemos que nos conseguem dar. Acreditamos que a equipa está num momento em que vai conseguir dividir o jogo", respondeu.

O treinador do Benfica voltou a ser questionado sobre a continuidade no banco encarnado na próxima época e agradeceu "a preocupação" de todos com o seu futuro: "Já disse na antevisão do Sp. Braga que é um tema com o qual não estou preocupado. Se tiver de ficar fico, senão não fico. Mais importante que isso são os jogos do campeonato e da Liga dos Campeões. Esse é o nosso foco e vai ser a nossa preocupação até dia 15 de maio."

Por isso, ele vai "aproveitar cada momento" e "cada jogo", com a consciência, que o futuro dele como treinador "é o menos importante neste momento". "Mais importante é chegarmos aos quartos da Liga dos Campeões, que não acontecia há seis anos, e é pensar que estamos numa eliminatória em que se abre a possibilidade de alcançar as meias, algo que nunca aconteceu neste formato. Temos de nos agarrar a isso, e acreditamos que possa acontecer. Vamos lutar muito", garantiu Veríssimo.

Questionado sobre a diferença do Benfica europeu para o Benfica de consumo interno, o técnico lembrou que "o Benfica tem de ser igual a si mesmo" em qualquer competição.