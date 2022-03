Jogador português que fugiu da Ucrânia tem novo clube

"Deixei o carro a 10 km da fronteira e fiz o resto do percurso a pé para passar"

Obrigado a fugir da Ucrânia, devido à guerra provocada pela invasão da Rússia, o jogador português Nelson Monte vai prosseguir a carreira de jogador de futebol no Almería, clube da II Liga espanhola.

Com contrato com o clube ucraniano Dnipro, até 2023, o defesa central de 26 anos assinou com o emblema espanhol ao abrigo de uma autorização especial da FIFA - a exemplo de outros jogadores estrangeiros ligados a clubes da Ucrânia -, que lhe permitiu suspender o contrato e procurar um novo clube para continuar a jogar.

Antes de se transferir para o Dnipro, o jogador formado no Benfica tinha jogado no Rio Ave. Agora vai jogar em Espanha.