É já na madrugada desta quarta-feira, às 00.30 horas, que arranca a NBA, a maior liga de basquetebol do mundo que festeja o 75.º aniversário, com os campeões Milwaukee Bucks a receberem os Brooklyn Nets, naquele que será um duelo entre dois dos principais favoritos ao título.

A época de 2021-22 fica marcada pelo facto de ser a primeira com um jogador português. Trata-se de Neemias Queta, poste nascido há 22 anos no Barreiro, que foi escolhido no draft pelos Sacramento Kings, depois de se ter destacado nas ligas universitárias. Só hoje será confirmado de forma oficial se ficará nos Kings, mas como a equipa dispensou um jogador (Emanuel Terry) e não contratou ninguém, tudo indica que irá trabalhar sob as ordens do treinador Luke Walton. Neemias tem um contrato de duas-vias, que possibilita haver basquetebolistas com vínculos simultâneos para a NBA e G-League. No plantel de 15 é permitido haver dois jogadores extra nessa situação.