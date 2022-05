"Não quero estar metido nisto." Treinador Luís Magalhães abandona Sporting e o basquetebol

O treinador do Sporting, Luís Magalhães, anunciou na noite de quinta-feira que irá abandonar o clube e o basquetebol, deixando fortes críticas à federação, que "continua a dar golpes" na modalidade, onde se deixou de rever.

Luís Magalhães, que falava após a derrota (95-80) com o FC Porto, no terceiro jogo da meia-final da Liga de portuguesa de basquetebol, que afastou os 'leões' da final, aproveitou o momento para agradecer a todos quanto trabalharam com ele nas três épocas que esteve ao leme dos 'leões'.

"Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas. Não quero estar metido nisto, prefiro afastar-me. Agradeço aos jogadores, ao staff do Sporting. Era por ter vindo por uma época e fiquei três", começou por dizer.

Questionado se a decisão estava mesmo tomada ou se estava a 'falar a quente', o treinador foi claro, realçando que quem o conhece sabe que não diria isto se a não tivesse tomado.

Segundo Luís Magalhães, na base desta decisão está a Federação Portuguesa de Basquetebol que tem, segundo o próprio, deitado abaixo a modalidade.

"Sou treinador há muitos anos, quando a Liga tinha um basquetebol elevadíssimo. Esta própria federação, estes membros que lá andam há vários anos deitaram-na abaixo. Agora continuam a dar golpes no basquetebol e não quero estar metido nesta situação. Prefiro sair, prefiro afastar-me", concluiu.

Nos três anos no Sporting, desde 2019/20, Magalhães conduziu os 'leões' à conquista de um campeonato, três edições da Taça de Portugal, uma da Taça Hugo dos Santos e uma da Supertaça.