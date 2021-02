Mourinho diz que será "muito difícil" o Tottenham terminar no top-4

O treinador português José Mourinho assumiu este domingo que "muito dificilmente" o Tottenham terminará nos quatro primeiros lugares da Liga inglesa de futebol e considerou que a conquista da Liga Europa poderá abrir as 'portas' da Liga dos Campeões. Isto após a derrota por 2-1 no dérbi londrino com o West Ham.

"Vai ser muito difícil chegarmos ao 'top-4'. As seis primeiras equipas estão a conquistar pontos. Vai ser muito, muito difícil. Temos de olhar para a Liga Europa com ambição. Poderá ser uma forma de conseguirmos um lugar na Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, conquistarmos um troféu", afirmou o técnico, após a derrota diante do West Ham.

As declarações de Mourinho contrastam com que o dissera há dois dias, quando afirmou que os 'spurs' tinham condições de terminar a época num dos quatro primeiros lugares da 'Premier League' e, assim, assegurar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com apenas três vitórias nos últimos 13 jogos do campeonato, o Tottenham ocupa o nono lugar, com 36 pontos e menos um jogo. Os 'spurs' estão a nove pontos do quarto lugar, ocupado precisamente pelo West Ham, que tem 45.

Na Liga Europa, o Tottenham está bem lançado para se apurar para os oitavos de final, depois de na quinta feira ter vencido os austríacos do Wolfsberger por 4-1, na primeira mão dois 16 avos.