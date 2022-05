AS Roma

José Mourinho pode erguer, esta quarta-feira, em Tirana, na Albânia, o quinto título europeu da carreira e ocupar mais um lugar na história do futebol, se a AS Roma vencer o Feyenoord na final da Liga Conferência (20.00, SportTV). Aos 59 anos, o treinador português pode ser o único a ganhar as três competições atuais da UEFA, depois de ter vencido a Liga dos Campeões (FC Porto, em 2004, e Inter Milão, em 2010) e a Liga Europa (Manchester United, em 2017, e FC Porto, em 2003, quando se chamava Taça UEFA).

Cinco anos depois, Mourinho volta a uma final europeia e nem o terceiro lugar na hierarquia da UEFA da Liga Conferência retira mérito ou valor ao troféu, segundo o jornalista italiano Gabriele Fasan: "É a oportunidade perfeita para ambos. A Roma precisava de Mourinho e Mourinho precisava da Roma para recomeçar e para sonhar."