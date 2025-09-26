Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marc Márquez pode festejar mais um título de campeão.
MotoGP. Marc Márquez pode igualar títulos de Rossi: 7 ou 9, eis a questão

Polémica com recontagem dos troféus não parece afetar o espanhol da Ducati, que se pode sagrar campeão mundial, no domingo, no Japão. O irmão Álex é o único rival na luta pelo título.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Sete ou nove títulos mundiais? A contagem está envolta em polémica, mas Marc Márquez só quer é sagrar-se campeão do mundo de MotoGP durante o Grande Prémio do Japão, que se realiza domingo, 28 de setembro.

“Há coisas que fogem do nosso controlo. Depois de tudo o que vivi, se conquistar este título, significará o mundo para mim, sejam sete ou nove. Sou um grande fã do Barcelona, mas não me lembro do número de Bolas de Ouro que o Messi tem. O que realmente importa é o impacto que deixou no futebol”, disse o piloto da Ducati, deixando nas entrelinhas que está mais preocupado com o legado que deixa motociclismo do que com o número de títulos.

Este ano a Dorna, empresa proprietária dos direitos comerciais do MotoGP, que este ano decidiu fazer uma recontagem estatística dos títulos e só contabilizar os da categoria rainha. Mas seja qual foi a contabilidade usada, Marc Márquez pode sempre igualar aquele que é considerado o melhor de sempre, seja com sete triunfos no MotoGP, seja com os nove títulos mundiais. É que Marquez tem seis títulos no MotoGP, além de um no Moto2 e outro nos 125cc, enquanto Rossi tem sete no MotoGP, um nos 125cc e outro nos 250cc.

“A questão foi discutida com Marc e ele compreende perfeitamente o nosso ponto de vista [valorizar mais o MotoGP]. Marc Márquez será sete vezes, Valentino Rossi será sete vezes, Mick Doohan será cinco vezes. Giacomo Agostini é, em primeiro lugar, oito vezes campeão de MotoGP, mas, claro, é um campeão total de 15 vezes, mas ninguém lhe vai tirar os outros dois títulos”, explicou a Dorna, que já vendeu a exploração do MotoGP à Liberty Media, grupo proprietário da Fórmula 1.

Um luta de irmãos

Fustigado por várias lesões, o hexacampeão mundial Marc Márquez regressou às vitórias em grandes prémios, após 1043 dias sem vencer, por isso, segundo ele, este título terá “um peso diferente”, depois de “superar o maior desafio da carreira, a lesão sofrida em 2020”. Foi na abertura do campeonato quando, na sequência de uma queda, em Jerez, fraturou o úmero do braço direito, e teve de passar por quatro cirurgias, para voltar às pistas apenas um ano depois.

Esta época, um dos segredos da sua boa forma física (e do irmão) é o apoio do fisiologista português Emiliano Ventura na preparação física e otimização de rendimento desde o final de 2024. Os irmãos Márquez de Cervera (na Catalunha) dominaram o Mundial deste ano. Para ser campeão, Marc terá de terminar o fim de semana com uma vantagem de pelo menos 185 pontos sobre… o irmão Álex, o seu único rival na luta pelo título, quando ainda faltam cinco grandes prémios para o final do campeonato.

Atualmente, a diferença entre os dois é de 182 pontos, o que significa que, durante a corrida sprint (sábado) e o Grande Prémio de Motegi, terá de conquistar mais três pontos do que o irmão para poder festejar. Se o conseguir será a quarta vez que se sagra campeão mundial no Japão, depois de o ter feito em 2014, 2016 e 2018, quando competia pela Honda, a dona do icónico circuito de Motegi.

MotoGP. Um dos segredos da boa forma dos irmãos Márquez é... um fisiologista português

Miguel Oliveira promete novidades para breve

Miguel Oliveira está “entusiasmado” com a oportunidade de correr em Motegi com as cores da Yamaha. O piloto português foi 9.º classificado nas duas provas anteriores, em Barcelona e São Marino, mas no Japão será difícil repetir a melhor posição da época. “O objetivo é lutar entre o 12.º e 10.º lugar. Um top 10 seria ótimo”, disse o piloto português, revelando ainda que “em breve saberão as novidades” sobre o seu futuro, depois da Yamaha ter anunciado que não conta com ele para 2026.

Sair do MotoGP depois de nove épocas na elite do motociclismo é o cenário mais provável para Miguel Oliveira que, desde a estreia, em 2019, venceu cinco corridas, incluindo o Grande Prémio de Portugal em 2020. Este ano a corrida de Portimão realiza-se de 7 a 9 de novembro.

Miguel Oliveira fica sem equipa para a próxima época de MotoGP
Marc Márquez

