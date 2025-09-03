Ministério Público abre inquérito aos vidros partidos na bancada durante o Sporting-FC Porto

O Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes no decorrer do jogo Sporting-FC Porto, realizado no sábado, 30 de agosto, no estádio José Alvalade, a contar para a 4.ª jornada da I Liga. Tudo aconteceu quando, na altura do festejo de um dos golos, elementos da claque portista terão partido uma estrutura de vidro da bancada, tendo os estilhaços acabado por cair num setor onde estavam adeptos sportinguistas. De acordo com a RTP, o inquérito corre no DIAP de Lisboa e resulta de um um auto elaborado da PSP.As 17 vítimas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido assistidas no local, à exceção de uma que foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria. .Quebra de estrutura de vidro em Alvalade faz 17 feridos ligeiros.Sporting-FC Porto, 1-2. Obra de arte de William Gomes ditou o triunfo dos dragões em Alvalade (veja os golos)