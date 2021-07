Messi e Sergio Ramos livres. O custo zero que pode custar muitos milhões

Lionel Messi é um jogador livre! Dependendo da hora a que ler este texto.... Pode dar-se o caso de o argentino aceitar renovar pelo Barcelona entretanto e dar continuidade a duas décadas de blaugrana. Mas para já está a horas de ser um jogador livre e no mercado, tal como Sergio Ramos, o ex-capitão do Real Madrid e mais algumas estelas do futebol mundial, que hoje vêm os seus vínculos terminar. Estão no mercado a custo zero, mas na prática são contratações que custam milhões.

Messi parecia condenado a acabar a carreira em Barcelona, onde chegou com 13 anos, mas as más relações com o anterior presidente do Barça, Josep Bartomeu, levaram-no a acionar a cláusula de saída unilateral no verão passado. O mundo ficou de boca a aberta e os interessados movimentaram-se, mas o craque voltou atrás e manteve-se no clube catalão... sem renovar. Acaba contrato à meia noite e depois pode assinar por quem quiser e sem dar explicações.

O caso fez cair o então presidente e abriu portas ao regresso de Laporta, que assim que foi eleito ofereceu a Messi um contrato de dez anos. Tendo em conta que ele já tem 33 anos assinaria até aos 43! A ideia é impedir que o jogador vista outra camisola que não a blaugrana na Europa, mas permite-lhe jogar na MLS e ser embaixador do Barça nos EUA ao mesmo tempo, antes de assumir um cargo no clube quando acabar a carreira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os valores do possível acordo não foram revelados, mas basta fazer contas por alto para saber que custará muitos milhões, tendo em conta que o contrato de quatro anos que agora termina custou 555 milhões ao Barcelona.

Questionado ontem sobre o tema, Laporta respondeu com uma única palavra: "Tranquilos!" A partir de hoje, o camisola 10 da Argentina aparecerá sem clube na ficha de jogos da Copa América e o clube deixa de poder usar a imagem da sua maior estrela na promoção da nova camisola ou vendê-las com o nome de Messi nas lojas oficiais.

O mesmo se aplica a Sérgio Ramos. O capitão saiu do Real Madrid devido a um mal entendido ao fim de 16 anos. O clube fez-lhe uma oferta para renovar, mas a proposta tinha um prazo para ser aceite e quando o defesa a aceitou já era tarde. Se parece difícil entender que um mal entendido destes não podia ser desfeito pela vontade de ambas as partes, pior parece a cerimónia do adeus ao Bernabéu promovida pelo clube há cerca de 15 dias e aceite pelo jogador, que conquistou quatro Champions pelos merengues.

Ramos é por isso um jogador livre e com pretendentes e até abdicou das férias para se preparar para a nova temporada ainda sem saber onde. Os vídeos dos treinos que publica diariamente e que fazem inveja a muitos atletas amantes do exercício físico mostram a boa forma do jogador aos 34 anos.

O PSG já avançou com uma oferta e parece ser o destino do espanhol, que ficou de fora do Euro 2020, e que também já foi apontado ao Manchester City, ao Manchester United, à Roma de José Mourinho e ao FC Porto... por influência de Casillas. Quem o contratar tem de ter em conta que recebia 12 milhões de euros limpos no Real.

David Luiz, Cavani e Eder

Em Inglaterra, David Luiz (Arsenal), Cavani e Juan Mata (Manchester United) também terminaram a ligação aos respetivos clubes e procuram fazer talvez o último contrato da carreira. Assim como Boateng (Bayern Munique). Todos ganhavam mais de cinco milhões de euros limpos/época.

Os chamados jogadores livres são por norma atletas com mais de 30 anos e a aproximarem-se do adeus. Mas também há quem deixe o vínculo terminar para dar novo rumo à carreira. Foi o que aconteceu com Gianluigi Donnarumma. O jovem guarda-redes de 22 anos do AC Milan está avaliado em 60 milhões de euros e vai ser jogador do PSG a custo zero, assim que terminar a participação no Euro 2020 pela Itália. Aconteceu o mesmo com Sério Aguero, que trocou o City pelo Barcelona há um mês por opção. Uma contratação com segundas intenções do lado blaugrana, dado que a amizade e o bom entendimento em campo com Messi, como se tem visto na Copa América, pesou na escolha do Barça e do atleta.

Também o herói português do Euro 2016 procura clube. Eder terminou a ligação ao Lokomotiv de Moscovo e ainda não assinou por outro clube. O avançado de 33 anos não quer voltar a Portugal tão cedo e já teve sondagens da Turquia, Qatar, de clubes ingleses do Championship, mas será difícil alguém pagar os dois milhões de euro de salários que auferia na Rússia.

isaura.almeida@dn.pt