Messi campeão do Mundo: "Tantas vezes o sonhei, desejava-o tanto, que ainda não caí em mim"

Lionel Messi, capitão da seleção argentina que hoje se sagrou campeã do Mundo de futebol pela terceira vez, ainda não acredita que conquistou o título, referindo que o "mérito do grupo" se sobrepõe às individualidades. "Tantas vezes o sonhei, desejava-o tanto, que ainda não caí em mim. Não posso acreditar. Obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós", escreveu Messi nas redes sociais, acompanhando com uma foto sua com a taça nas mãos.

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos. Messi tornou-se o primeiro jogador a somar um segundo troféu de melhor jogador do Mundial, repetindo a distinção de 2014, além de se tornar recordista de jogos em Mundiais (26).

"Demonstrámos mais uma vez que os argentinos, quando lutam juntos e unidos, são capazes de conseguir aquilo a que se propõem. É mérito do grupo, que está por cima das individualidades, é a força de todos a lutar pelo mesmo sonho, que também era o de todos os argentinos, e conseguimos", acrescentou na mensagem que já tem mais de 600 mil comentários e cerca de 17 milhões de gostos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Messi marcou dois golos na final, um deles de penálti, e subiu ao quarto lugar do ranking dos melhores marcadores em Mundiais, superando o brasileiro Pelé. No que terá sido a sua despedida da competição, Messi passou a contar 13 tentos em Mundiais.