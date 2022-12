Lionel Messi eleito o melhor jogador e benfiquista Enzo Fernández o melhor jovem

Lionel Messi foi este domingo eleito o jogador do Mundial 2022. O argentino marcou dois golos na final, ajudando ainda a Argentina a bater a França nas grandes penalidades (4-2, após 3-3 ao fim de 120 minutos de jogo). É a segunda vez que o capitão albiceste recebe o troféu de melhor jogador de um campeonato do Mundo, depois de ter sido premiado em 2014. O que faz dele o primeiro futebolista a receber tal distinção em dois mundiais.

Messi sucede ao croata Luka Modric, que tinha sido eleito o melhor em 2018, e é o segundo argentino a vencer o prémio, instituído pela FIFA em 1982, sucedendo a Diego Armando Maradona no Mundial 1986.

No que respeita aos outros troféus, os sul-americanos arrebataram mais dois, com destaque para o benfiquista Enzo Fernández, eleito o melhor jovem do Qatar 2022. "Eu nasci assim. Estar aqui, ter a possibilidade de conquistar um Mundial com o meu país não tem preço. Toda a minha família está cá. Vai ficar para sempre no coração", revelou o médio do Benfica, de 21 anos, no final da partida. O camisola 24 da albiceleste fez ainda história no futebol português, juntamente com Otamendi, ao sagrar-se campeão mundial jogando num clube português. Nunca tinha acontecido.

Emiliano Martínez foi o melhor guarda-redes do torneio, apesar de ter sofrido três golos de Kylian Mbappé na final. O francês arrebatou o título de melhor marcador, com um total de oito golos, mais um do que o colega argentino no PSG.