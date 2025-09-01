Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mercado de transferências. Liga divulga a lista de inscritos
Veja a lista de inscritos até às 12h30 divulgada pelo organismo.
A Liga Portugal revelou a lista dos jogadores inscritos até às 12h30. Organismo promete nova atualização às 19h00.

São estes os jogadores inscritos:

Adrian Butzke Benavides - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Xander David Severina - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência Internacional

Dailon Rocha Livramento - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência Internacional

Vinicius Cressi - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Guilherme Liberato Tomás de Aquino - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Sandro Miguel Rodrigues Vidigal - SC Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

Lamine Beye - FC Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)

Lucas Furtado dos Santos - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Espen Van Ee - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional

Mohammed Dauda - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Alisson Souza de Jesus - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Emerson Emmanuel Pedro Vanga - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional

Rúben Alexandre Rocha Lima - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Fábio Rafael Rodrigues Cardoso - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Martim Moreira Moutinho Fernandes - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Prorrogação

Marcos Paulo Mesquita Lopes - CD Tondela - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Injai Meireles  Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Internacional

Leandro Caldas Ribeiro - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)

