Mercado de transferências. Liga divulga a lista de inscritos

A Liga Portugal revelou a lista dos jogadores inscritos até às 12h30. Organismo promete nova atualização às 19h00.São estes os jogadores inscritos:Adrian Butzke Benavides - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência NacionalXander David Severina - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência InternacionalDailon Rocha Livramento - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Transferência InternacionalVinicius Cressi - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência InternacionalGuilherme Liberato Tomás de Aquino - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD - Inclusão no plantelSandro Miguel Rodrigues Vidigal - SC Braga - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Lamine Beye - FC Famalicão - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)Lucas Furtado dos Santos - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência InternacionalEspen Van Ee - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência InternacionalMohammed Dauda - Portimonense, SAD - Transferência InternacionalAlisson Souza de Jesus - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência InternacionalEmerson Emmanuel Pedro Vanga - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência InternacionalRúben Alexandre Rocha Lima - CFEA - Club Football Estrela, SAD - RevalidaçãoFábio Rafael Rodrigues Cardoso - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Inclusão no plantelMartim Moreira Moutinho Fernandes - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - ProrrogaçãoMarcos Paulo Mesquita Lopes - CD Tondela - Futebol, SAD - Transferência InternacionalInjai Meireles Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência InternacionalLeandro Caldas Ribeiro - Futebol Clube de Vizela - Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)