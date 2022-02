As boas exibições e os golos marcados ao Benfica ajudaram Matheus Nunes a conquistar o carinho dos adeptos do Sporting.

O relatório do scouting do Sporting e o depoimento do então treinador da equipa de sub-23 eram claros na recomendação da contratação de Matheus Nunes. "É um grande talento" e "vale a pena correr o risco". O risco era pagar meio milhão de euros por 50% do passe de um jogador adulto, quase sem formação ou presença em seleções, que até aos 19 anos só tinha jogado nos distritais. E tudo isto num contexto de crise profunda para os lados de Alvalade, com mudança de presidente e cinco treinadores numa época.

A prospeção leonina "já o tinha debaixo de olho" por causa da Liga Revelação, mas quando Alexandre Santos, então treinador dos sub-23, recomendou a aquisição do médio que o tinha deslumbrado no Estoril, as observações foram intensificadas. "Tinha um perfil diferente, que valia a pena seguir. Projetava um conjunto de características raras no mercado, que podiam ser alavancadas pelo treinador da equipa principal", explicou ao DN o então diretor do scouting, José Chieira, que deixou o cargo em dezembro.