Márquez consegue pole position em Portimão. Miguel Oliveira arranca da 4.ª posição

Miguel Oliveira garantiu na manhã deste sábado o quarto lugar na grelha de partida de MotoGP para o Grande Prémio de Portugal de domingo (14.00, Sport TV), com o espanhol Marc Márquez (Honda) a garantir a pole position da prova portuguesa que marca a abertura do Mundial de velocidade de 2023.

Depois de um primeiro dia para esquecer, o piloto de Almada passou a primeira ronda de qualificação (Q1), garantiu o quarto posto na grelha de partida para as duas corridas do fim de semana, com um tempo de 1.37,521 minutos. A corrida sprint ainda este sábado e a de domingo.

O seis vezes campeão do mundo conseguiu o melhor tempo da Q2, em 1.37,226 minutos, batendo o recorde do Autódromo Internacional do Algarve que tinha sido estabelecido por Jack Miller. É a 64.ª pole position da carreira do espanhol.

O campeão do mundo, o italiano Pecco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido na montanha russa de Portimão e Jorge Martin (Ducati) fechou o pódio.

Ainda hoje corre-se a corrida sprint, uma novidade para a temporada 2023 do Mundial de Moto GP.