Marcar e descansar. A estratégia do FC Porto para golear o Sintrense

"Joga à dimensão do talento que tem quando quer". Esta expressão que os adeptos do FC Porto usam para descrever os altos e baixos de Sérgio Oliveira bem se pode aplicar à exibição do médio no jogo com o Sintrense (5-0). Esta sexta-feira foi dia sim. Marcou dois golos em 11 minutos e acabou com o frisson à volta da possibilidade de haver Taça em Massamá. Foi o segundo bis da carreira de Sérgio... o outro tinha sido à Juventus, na Liga dos Campeões.

O jogo começou com os dragões a tomar posse da bola e a criar oportunidades. Mesmo com um onze altamente alternativo e com duas estreias a titular - Pepê e Marchesín que jogou os primeiros minutos oficiais da época depois da operação - os portistas cedo colocaram o marcador a seu favor com uma bomba de longa distância de Sérgio Oliveira aos 16 minutos.

O mesmo Sérgio Oliveira fez o 2-0 aos 27 minutos. Um golo na zona do ponta de lança e cheio de oportunismo. O médio apareceu a fazer a emenda após uma defesa incompleta de Diogo Garrido a remate de Francisco Conceição (um dos bons desempenhos entre os portistas, envolvido em pelo menos três golos), que antes já tinha tentado marcar de calcanhar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com o jogo resolvido ao intervalo as mensagens dos treinadores devem ter sido bem distintas. Se o técnico do Sintrense (Hugo Falcão) disse aos jogadores da equipa do Campeonato de Portugal que desfrutassem do jogo, o treinador do FC Porto deve ter pedido à equipa para manter a intensidade para assim os menos utilizados mostrarem que podem ser opção para o jogo com o AC Milan.

Foi o que fez Ivanilson. O avançado fez o 3-0 a passe de Sérgio Oliveira, que saiu logo depois para dar lugar a Vitinha - o que pode ser um indicador que poderá jogar na terça-feira na Liga dos Campeões e daí precisar de estar fresco. Otávio, que nos últimos dias tem estado nas bocas do mundo devido aos valores envolvidos na renovação, também descansou e deu lugar a Fábio Vieira.

Zaidu entrou (para o lugar de Wendell) e tentou marcar um golo de calcanhar. Não o conseguiu... mas na recarga Ivanilson bisou no jogo e foi descansar logo a seguir. O Sintrense reclamou do lance, uma vez que o brasileiro beneficiou de uma posição de fora de jogo. Logo depois o 5-0 por Toni Martínez, acabado de entrar na partida, e já depois um golo anulado aos dragões. O espanhol também tentou o bis e ainda meteu a bola na baliza, mas o árbitro já tinha anulado o lance.

Vitória da equipa que tinha obrigação de ser e foi superior em campo. Apesar da exibição menos convincente enquanto equipa... foi suficiente para vencer sem sobressaltos e para Sérgio Conceição fazer alguma gestão à medida que o Sintrense ia caindo de rendimento com avolumar do resultado e o desgaste físico se apoderava dos jogadores.

Equipa de Sintra perdeu pela primeira vez na época e acabou o jogo com um remate e sem perigo. Atrevimento de Danilson Tavares.

Agora venha o próximo adversário e com um registo a ter em conta. O FC Porto de Sérgio Conceição tem chegado sempre às meias finais... no mínimo.

isaura.almeida@dn.pt