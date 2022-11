Manchester United reage à entrevista de Ronaldo com um comunicado

É um curto comunicado aquele que o Manchester United emitiu esta segunda-feira em reação à entrevista de Cristiano Ronaldo ao The Sun. Diz o clube que regista a cobertura mediática dada à entrevista e que "considerará uma resposta depois de todos os factos esclarecidos".

"O nosso foco continua a ser a preparação para a segunda metade da temporada e a continuidade do ímpeto, crença e união que estão a ser construídos entre os jogadores, treinador, staff e adeptos", diz o clube nesta curta nota divulgada no site oficial.

Na entrevista ao jornalista Piers Morgan, Ronaldo não poupou ninguém e acusou o treinador Erik ten Hag de tentar forçar a sua saída.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O Manchester United tentou forçar a minha saída. Não só o treinador, mas também outras duas ou três pessoas que estão à volta do clube. Senti-me traído e senti que também outras pessoas não me queriam no clube. Não só nesta época mas no ano passado também", disse Ronaldo na entrevista de 90 minutos.

O internacional português diz que foi transformado em "ovelha negra", a quem culparam por tudo.

Sobre o treinador, deixou claro: "Eu não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", atirou Ronaldo. "Se não tens respeito por mim, nunca vou ter respeito por ti", indicou o jogador português, de 37 anos.

Sobre o anterior treinador, o alemão Ralf Rangnick, também não poupou críticas. "Se nem és treinador, como é que podes ser o patrão do Manchester United? Nunca tinha ouvido falar dele."

O jogador explica que desde que Alex Ferguson deixou o clube, não viu qualquer evolução no Manchester United. "O progresso foi zero", indicou. "Ele [Ferguson] sabe melhor do que ninguém que o clube não está no rumo que merece estar. Ele sabe, toda a gente sabe", acrescentou.

Piers Morgan, o jornalista que entrevistou Cristiano Ronaldo para o jornal inglês The Sun, revelou esta segunda-feira que foi o internacional português a solicitar a conversa e que o futebolista tinha vontade de "dizer a verdade", mesmo sabendo do abalo que as suas declarações poderiam causar.